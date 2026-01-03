綠營高雄市長政見發表會 林岱樺：把挫折化為改革的力量

圖說： 林岱樺提國際城市政見 高雄三箭齊發 護國產業接軌危機管理投資。（圖片來源：林岱樺辦公室提供）

民進黨3日舉辦高雄市長提名政見會，四位參選人交鋒， 立委林岱樺強調高雄要用全球安全局勢與供應鏈重整的高度，提早卡位下一波國防產業與就業機會。 林岱樺指出，她先前已對外提出以「科技、軍工、海洋」為核心的「三大護國產 業」高雄方案，如今國內外領袖談話也印證這條路線的必要性:日本首相高市早 苗提出「危機管理投資」概念，主張以危機管理思維提前布局關鍵產業與安全投 資;賴清德總統日前受訪也表示，涵蓋航太、衛星通訊、無人載具等的國防產業 ，可能成為台灣未來下一座護國神山。

林岱樺表示，高雄要以「雙產業」作為城市再起的兩大引擎：一方面推動產業升級、創造高附加價值就業；一方面以港灣觀光帶動服務業升級，目標創造「兩千億產值」。她強調，這不是口號加總，而是一場「市民作主」的大改革運動，讓高雄從「比靠山」走向「比治理」，開創新格局。

圖說： 在提問環節，林岱樺提出財政把餅做大、強化民防應變、產業接軌國際。（圖片來源：林岱樺辦公室提供） 在提問環節，林岱樺提出財政把餅做大、強化民防應變、產業接軌國際。，對於財劃法對地方的衝擊。她指出在中央分配財源的議題上，高雄要把餅做大、對外賺錢，不要跟其他縣市搶餅乾屑。財劃法的兩大關鍵是人口與營業額，所以要推動高雄傳產進入三大護國產業，包括半導體設備國產化、國產軍工無人載具、天然氣國籍船海運等產業，創造就業帶動人口移入。

林岱樺提到自己面對司法案件與輿論風暴，在檢調偵辦、起訴到進入法 院程序的近一年高度檢視下，仍選擇站上台面承擔;她形容「我已經是死過一次 的人」，強調要把餘生奉獻高雄，把挫折化為改革的力量。

