綠營高雄市長民調初選 賴瑞隆勝出





民進黨今天公布2026年高雄市長初選民調結果，由立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺進行4人決戰，最後結果由賴瑞隆勝出，將代表民進黨參選2026年高雄市長選舉，而民進黨則預計1月21日召開中執會正式提名。

稍早邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺也陸陸續續在臉書發文感謝支持者相挺，其中勝出的賴瑞隆除了感謝市民朋友及戰友的一路相挺以外，也強調高雄前進的力量，來自一群人共同的方向；一起守護，才能讓城市持續發光。

賴瑞隆指出，首要任務是團結所有的力量、2026共同守住高雄、讓高雄成為無分黨派、不同世代都能共融的幸福城市，面對接下來的挑戰，依然真誠無畏、初心不變，懇請高雄市民們，持續給予鞭策與支持，繼續「工作」，2026年一定能守住高雄，共創美好未來家園。

（封面圖／翻攝自賴瑞隆臉書）

