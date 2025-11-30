綠營高雄市長民調陷攻防戰 投書：英蘇合作動向及2028黨內布局受關注 3

CNEWS匯流新聞網記者王佐銘／綜合報導

民進黨高雄市長提名之戰持續升溫，民調攻防成為各陣營關注焦點。近日有資深政治工作者投書指出，一家被外界視為英系色彩鮮明的民調公司於 29 日公布最新高雄市長選戰數據，顯示立委邱議瑩大幅領先國民黨立委柯志恩。此份民調公布後，不僅遭柯志恩批評「不值得參考」，其公布時機正好落在前行政院長蘇貞昌替邱議瑩站台的前夕，也引發「相互拉抬」的聯想。

投書內容引述《上報》與《雨晴指標》民調顯示，邱議瑩以 51.9% 支持度領先柯志恩的 23.7%；賴瑞隆以 50.4% 領先 23.1%；許智傑以 50% 領先 23.7%；林岱樺則以 43.3% 領先 19.6%，呈現綠營多位參選人皆具有顯著領先的態勢。

不過，投書也提到《政客爽》粉專的質疑。其指出，雨晴指標創辦人曾在 2022 年被立委徐巧芯揭露與民進黨英系智庫關係密切，而該份民調樣本中「民進黨支持者比率高達 47.6%，國民黨僅 8.4%」，與高雄市的實際政治版圖落差極大，因而遭外界批評樣本結構失衡。

投書進一步分析，邱議瑩因美濃大峽谷垃圾事件民意受挫，此時卻出現一份領先民調，並在今日迎來蘇貞昌站台力挺，加上邱議瑩與新北市立委蘇巧慧先前合組「慧瑩連線」，使外界關注「英蘇聯軍」是否意在搶占 2026 縣市長布局，甚至對 2028 年總統大選產生牽動。

投書指出，若英系勢力在 2026 年成功攻下高雄與新北兩大直轄市，再加上嘉義縣蔡易餘、台南市陳亭妃等人選聲勢看好，未來是否將對賴清德尋求 2028 連任造成黨內挑戰，已成政壇討論焦點。

照片來源：邱議瑩臉書

