綠營高雄市長穩了？蔡正元曝內情：賴清德、陳其邁要想辦法

民進黨高雄市長初選結果今（13）日出爐，確定由立委賴瑞隆出線，2026高雄市長選戰將由柯志恩對決賴瑞隆。前立委蔡正元認為，民進黨檯面上不會有矛盾，但檯面下矛盾將無法避免，這是身兼民進黨主席的總統賴清德跟現任高雄市長陳其邁要花資源，想辦法處理的問題。

針對賴瑞隆確定將代表民進黨參選高雄市長，蔡正元今在政論節目《大新聞大爆卦》中指出，民進黨檯面上不會有矛盾，但檯面下的矛盾無法避免，哪天出狀況都不知道，這是賴清德以及陳其邁要花資源處理的問題。

廣告 廣告

至於高雄市長寶座最終若被柯志恩拿下，對2028選舉是否會造成影響？蔡正元直言將是「骨牌效應」，因為高雄是高度指標，若能在陳其邁眼皮下取得高雄市長，國民黨屆時無論誰選總統，肩頭本來繃得很緊就鬆開了。

蔡正元說柯志恩應該會得到四成選票以上，而韓國瑜的問題解決得差不多，如今高升為立法院長，當時對其不諒解的高雄市民也逐漸釋懷，這對於柯志恩來說不無小補。

面對藍綠對決成形，賴瑞隆今表示，他最大優勢是「對高雄市政的嫻熟」，不論是過去的行政歷練或立委期間的政績，都是與對手最大的不同；柯志恩今則說賴瑞隆勝出在她預料之中，面對資源不對等的選戰，她會「以小搏大」迎戰，但還好有人民作為最大靠山，未來她將讓選戰回歸政策與願景本質，爭取市民認同。贏得大選。

【看原文連結】