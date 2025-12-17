綠營高雄市長選「許智傑是最大公約數」？！邱議瑩駁「我才是」！直言：若許智傑是的話「新潮流會推2個人出來」？談派系整合：高雄只有一個隊伍、沒有所謂派系

民進黨2026高雄市長黨內初選，4位候選人分別為立委許智傑、邱議瑩、賴瑞隆與林岱樺，將於明年（2026）1月12日至17日電話民調決勝負；許智傑日前表示，其為「最大公約數」。對此，邱議瑩今（17日）於電台節目《新聞放鞭炮》反駁這一說法，並直言，若許智傑是最大公約數的話，「新潮流怎麼會推2個人出來選？」

針對目前高雄市場初選戰況，節目主持人周玉蔻點出，許智傑日前指出他是民進黨在高雄的「最大公約數」，以好人緣著稱；賴瑞隆有高雄市政經驗，背後又有前高雄市長陳菊團隊支持；林岱樺在高雄地方聲勢高、在地服務深受肯定。周玉蔻提問，「那邱議瑩的優勢是什麼呢？」

廣告 廣告

對此，邱議瑩回應，「我擔任立委已經六屆了，我們幾位候選人中，只有林岱樺是多我一屆，但她是因為補選上來，所以多我一屆，實際上僅多我一年經驗」。邱議瑩表示，在整個立法委員4位候選人中，「我是非常資深的」。

此外，邱議瑩指出，她也曾在中央待過，曾任客家委員會副主委，「我有中央執政經驗」。至於高雄市政，邱議瑩表示，「從花媽（陳菊）時代，李永得（邱議瑩的先生）是當時的副市長，那時候我就常常陪伴在旁，跟他一起去做高雄市政考察」。

而有關許智傑是「最大公約數」，邱議瑩直言，「我才是最大公約數」。她指出，「如果許智傑真的是最大公約數的話，新潮流就應該集中火力，全力支持他，而不會推出2個人出來」。至於是否會擔心新潮流後續整合，邱議瑩表示，「如果要整合的話，早就整合了」。

邱議瑩也點出，過去高雄一直都只有一個隊伍，並沒有所謂派系，「在花媽那個時代，高雄就只有一個派系，叫做『高雄隊』，所有的人都是跟著花媽，集體作戰」。因此，邱議瑩說，「其實我也算是菊系的團員之一」。她直指，「我跟許智傑口中的兄弟姐妹們，我跟他們的交情可能會比許智傑跟他們更好」。

（圖片來源：新聞放鞭炮、許智傑臉書）

更多放言報導

民進黨高雄市長初選最新民調領先！邱議瑩談「聲勢太大恐沒票」信心說道：不會！喊話「選出最強候選人」：要挑出最能團結黨內的人

陳其邁挺邱議瑩、陳菊支持賴瑞隆、正國會站林岱樺…許智傑喊「我是最大公約數」！指「跟賴瑞隆比」：陳其邁較囑意許智傑