綠營高雄恐重演2018

民進黨高雄市長初選由賴瑞隆僅以0.6％差距驚險勝出。在熟悉民進黨權力運作的人眼中，這場競爭是新潮流班師回朝的前奏；在高雄市民眼中，是「後陳其邁時代」綠營人選集體平庸化的痛苦抉擇。賴的出線，宣告綠營派系利益高於城市願景的共識；了解2018年綠營是如何失去高雄的市民，恐是坐立難安。

賴的勝出，是綠營派系鬥爭的結局。賴在多次民調並未展現斷層式領先，近期又逢霸凌事件火上澆油，情勢明顯轉壞，最後僅是「一紙民調」就將邱議瑩的派系聯軍按壓在地，勉強突圍。強摘的果子不甜，眾人心服否猶有疑議。

反觀邱議瑩、林岱樺投身從政以來最大的政治博弈，林甚至押上政治生命的賭注，卻雙雙隕落。如期望落敗者在如此高度權謀運作的結局下「衷心祝福」、「全力輔選」，顯然是過於天真。莫忘18年陳其邁初選出線，卻遭高市府新系消極輔選最終敗選的舊事，如今主客易位，新系的賴瑞隆何能指望陳其邁不計舊怨全力輔選？他日賴倘落敗，必是構怨於18年的宿隙。

這場初選更宣告陳其邁意志的挫敗。儘管他試圖透過各種信號拉拔信任的接班人，甚至大動行政資源，但在新潮流精密運算的選舉機器面前，市政滿意度竟也換不來「指定接班」的權力延續；其頗獲肯定的治理光環，最終仍被來自黨中央「德意志」主導的權力所掩蔽。

這場高雄史上最燒錢的市長初選，反映綠營各派系對爭奪南方霸權的集體焦慮。儘管人選被疑為集體平庸，但在派系資源的發力下，成千上萬的看板與鋪天蓋地的廣告，預告了出線者未來若執政，首要任務將是派系利益的回填，而非市民需求的落實。而賴瑞隆身為四人中唯一出身市區者，其出線隱含著「原縣區」發展利益的全面讓位，未來市政資源恐將過度傾斜於特定區域與產業，加深原就難平的城鄉裂痕。

賴的出線也隱含著，一個進步城市在發展中期階段，所理應開始建立的「家庭教育」等柔性治理的施政概念，並不會成為市政發展的核心，而是被完全利益導向的發展建設指標所指導。這種缺乏人文溫度的治理邏輯，未必能為渴望提升精神層次的高雄市民所接受。

賴的出線對高雄市民而言，是新潮流菊系的王者歸來，還是噩夢重演？當城市治理走回派系分贓舊路，對渴望變革的市民來說，這場初選沒能給出治理解方，反而確認了高雄未來恐將「舊疾復發」。（作者為自由撰稿者）