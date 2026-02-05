綠營高雄拉警報！苦苓示警：勿忘2018

▲高雄對手不弱、韓粉未散！苦苓警告：2018曾大爆冷門要引以為戒。（圖／記者葉政勳攝，2026.01.21）

[NOWnews今日新聞] 2026高雄市長戰況激烈，民進黨賴瑞隆對上國民黨柯志恩，作家苦苓在臉書發文，針對高雄市長選情發出警告，直言民進黨若掉以輕心，恐重演2018年爆冷失守的情況，他指出，民進黨早已不再處於「提名一顆西瓜也會選上」的時代，如今選民結構與政治氛圍都已改變，綠營必須更審慎以對。

苦苓提到，賴瑞隆異軍突起獲得高雄市長提名後，自己詢問多位親友鄰居，卻發現多數人對他並不熟悉，甚至有人直問「他是誰？」即便知道他是立委，也對政績與表現印象模糊。賴瑞隆的形象尚未清晰，作為民代或許尚可，但若要爭取更廣泛選民支持、扛起行政首長重任，難度不小，「要那麼多人支持他，真的是阿婆生仔，真拚！」

另一方面，他分析對手柯志恩長期在地方蹲點經營，形象穩健、個人爭議不多，尤其曾因揭發「美環大峽谷案」打出知名度，競爭條件並不輸賴瑞隆。雖然現任市長陳其邁政績亮眼，但苦苓提醒，政績難以直接移轉給接班人，過去鄭文燦、林右昌皆是前例。若柯志恩聲勢被成功炒熱，加上柯文哲站台、韓國瑜助陣，「高雄的韓粉並未潰散，而是在伺機而動」，選情勢必更加膠著，勝負仍充滿變數，「2018年是怎麼爆冷輸掉的？千萬要引以為戒。」

