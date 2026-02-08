綠營高雄整合是假象？退將揭分裂內幕：如果能做到「這事」柯志恩當選機會很高

藍營力求2026大選翻轉台南、高雄，達到重創總統賴清德的目的，面對綠營票倉之一的高雄市，則將由國民黨立委柯志恩對決民進黨立委賴瑞隆；退役少將栗正傑指出，綠營現在可能仍在分裂狀態，如果能夠喚起立法院長韓國瑜當年的風潮，柯志恩翻盤當選的機會就很高。

栗正傑在《中天辣晚報》節目中直言，不要以為賴瑞隆已經整合完成，在他（栗正傑）看來，賴瑞隆是民進黨最弱的一個參選人，很難整合整個民進黨在高雄這些山頭的勢力。栗正傑指出，高雄很多在地人、中間選民原本支持的就不是賴瑞隆。

「不是一個西瓜就會當選」，栗正傑強調，這種說法是對高雄人的侮辱，不然韓國瑜當年就不會高票當選。栗正傑進一步表示，除了高雄發大財的願景之外，當年的5000個天坑也是韓國瑜勝選的原因之一，如今美濃大峽谷的故事又出來，就是同樣的故事一再上演。栗正傑分析，若能夠喚起當年的韓國瑜風潮，柯志恩當選機會是很高的，「這一局不一定是民進黨的天下」。

