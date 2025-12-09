綠營高雄議員初選爆內戰？蔡昌達遭黑函影射婚外情嗆告

高雄市議員第11選區（林園、大寮），民進黨內多名有意參選者已經在街頭掛起看板，爭取提名出線。（本報資料照片／洪靖宜攝）

民進黨高市議員初選尚未正式啟動，卻已暗潮洶湧。近期大寮、林園選區流出匿名指控信，內容影射1名擬參選者涉入婚外情，爆料者宣稱曾向黨中央反映未果。然而，遭指控的前議員蔡昌達今（9）日主動跳出來澄清，黑函內容跟4年前一樣是，甚至情節複製貼上，推測是因他民調領先才又再遭攻擊，對此他將提告。

近期1封標題為「某某人婚外情ing」的檢舉信在地方流傳，內容指稱某位民進黨擬參選人涉入婚外情，雙方還存在不明金錢往來，並強調對方背景很硬，雖向黨中央提出申訴卻未獲回應，遭點名者雖未公開回應，但消息一出，立即引發支持者串聯查證，也讓尚未啟動的初選更添火藥味。

對此，蔡昌達今天痛批，「初選奧步又來了！蔡昌達不再容忍，堅定提告」，他決心透過司法追查黑函幕後黑手，端正選風，自證清白，更不容許選情再次被莫名其妙的逆轉。

蔡昌達提到，4年前自己在黨內初選民調遙遙領先，卻突然被捏造的婚外情黑函攻擊，雖然事後證實對方是他太太也認識的朋友，但他卻已意外落選，成為奧步的最大犧牲品。

蔡昌達重申，這次初選他一樣穩定領先，卻再次受到同樣的黑函攻擊，甚至情節複製貼上，連改都不改。面對惡質操作，決定正面出擊，向檢調提告，決心要揪出制作黑函的有心人士及幕後黑手，維護自身清白。至於被牽涉的友人也表示要揪出造謠者，也將提告。

對於黑函事件，高市黨部主委黃文益回應，至今黨部並未收到任何具名陳情，若屬匿名影射、不具名檢舉，不會啟動調查機制；他說，倘若涉及擬候選人私德，提名時也會有審核機制，不由黨部操持，沒有維護特定候選人問題。

