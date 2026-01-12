綠營高雄.台南.嘉縣民調週 1/12抽籤結果高雄打頭陣

高雄市 / 綜合報導

這一週可以說是「民進黨初選週」，根據民進黨中央黨部宣布，要初選的縣市，包括高雄、台南、嘉義縣，將在本週進行民調初選。遊戲規則是抽籤決定當天晚上6點到10點30分做哪一個縣市的民調，由三家民調公司同步進行，樣本數必須達到1200份。如果當天就達到樣本數的規定，隔天中午以前就會公布結果。昨(12)日的抽籤結果是，由高雄率先進行，高雄立委四搶一，四位候選人都出動電話部隊、發布海量簡訊，也發布名人加持等影片，全力催票。而已經獲得國民黨提名參選高雄市長的柯志恩，則也發影片，要支持者接到民調電話，表示唯一支持她。這對民進黨的初選民調可能有什麼樣的影響？以及為什麼初選民調趕在一個晚上處理？來聽學者的分析。

立委邱議瑩服務團隊，化身電話部隊國台語雙聲道，展開電話催票。同一時間，許智傑競選辦公室，也是出動電話大軍，最後衝刺催票。12日，民進黨中央抽籤，決定當天晚上6點到10點30分，進行高雄市初選民調，民進黨「初選民調週」三縣市，高雄台南嘉義縣，高雄市成為第一棒。

從縣市首長立委，到地方議員，賴瑞隆打出名人牌，而林岱樺則是喊出自己唯一靠山就是高雄市民，她也回防政治路起步的鳳山區，自己配影片旁白。民調時間確定後，高雄四位角逐提名的立委，從競選影片電話部隊，再到發送海量簡訊以及LINE訊息，全力催票。

依照民進黨中央遊戲規則，晚間6點到10點30分，由三家民調公司同步進行室內電話調查，如果順利在當天就完成所需樣本數，以高雄來說，最快今(13)日上午，就可以邀請候選人開封數據，揭曉初選結果。

中央警察大學國境警察學系助理教授王智盛：「以現在民調一天1200有相當困難度，假設純市話手機還有一點點可能性，但一天做完在民調上減少很多風險，不會做到一半因為隔天突發狀況產生波動，一天做完最精準。」

而就在民進黨四位立委全力衝刺之際，已經獲得國民黨提名參選高雄市長的柯志恩，也發影片催票，柯志恩發教戰守則，因為民進黨的初選方式，並非只針對黨員，柯志恩這一步，在綠營初選民調中可能形成何種效果。

中央警察大學國境警察學系助理教授王智盛：「柯志恩可以聲稱我跟民進黨候選人差距很近。」如果互比支持柯志恩等於無效樣本意義不大，支持柯志恩在互比等同廢票。對比式民調，是指黨內初選的候選人們分別和競爭政黨所提名的人選進行比較；而互比式民調，則是黨內初選的候選人們互比。

根據民進黨網頁中的「公職候選人提名民意調查辦法」，2019年5月修正的版本，明確規範訪問對象就是該選區的公民，由三家民調單位同時執行，以住宅電話簿為抽樣母體，總統直轄市長縣市長，只採用對手對比式題型，民進黨初選縣市激烈選區，初選結果可望很快塵埃落定。

