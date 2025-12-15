綠營高雄4強爭霸！他驚曝「這人」仍會硬上

▲國民黨確定由立委柯志恩（圖左）出戰高雄市長，媒體人謝寒冰預測民進黨最後仍會提名立委賴瑞隆（圖右）。（圖／翻攝自賴瑞隆臉書）

[NOWnews今日新聞] 2026年縣市長人選備受關注，而高雄市長之戰，國民黨確定由立委柯志恩出戰，民進黨則黨內提名競爭激烈。對此，媒體人謝寒冰昨（14）日預測表示，4名綠委賴瑞隆、林岱樺、邱議瑩、許智傑的初選競爭中，賴瑞隆出線的機會比較大。

謝寒冰昨上《新聞大白話》中表示，即使賴瑞隆出這麼多包，現在新潮流跟兼任黨主席的總統賴清德還是力挺賴瑞隆，硬要他上。邱議瑩這邊就是壁壘分明了，背後可能是前總統蔡英文、陳水扁、前行政院長蘇貞昌等人，要對上賴清德的新潮流大軍。

謝寒冰指出，賴瑞隆的機會還是比較高，因為黨機器被他們抓在手中，現在黨是新潮流當家做主，所以就算背後有蔡英文、陳水扁、蘇貞昌，那又怎樣？負責操作的操盤人是他們。因此，恐還是賴瑞隆出線的機會比較大。

謝寒冰也認為，其實對柯志恩來說，她最希望邱議瑩出線，因為她們2人互打，可以把民調升溫拉很高。賴瑞隆相對基本上沒有什麼特別的表現，所以也不容易找出什麼東西，但是也是拜選舉之賜，他最近這幾月有很多東西可以給人家打。所以對柯志恩來講，就是穩穩地走她自己的路，讓民進黨自己內部去扯。

