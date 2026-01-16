綠營黃柏瑜選彰化市長 員林難產

民進黨籍彰化縣議員黃柏瑜（中）16日在同選區議員陪同下，到縣黨部登記參選彰化市長。（葉靜美攝）

民進黨彰化縣黨部16日完成鄉鎮市長登記作業，人口最多的彰化市及員林市，先前因人選難產備受關注。縣議員黃柏瑜在彰化縣長參選人陳素月等勸進下，趕在最後一刻完成登記，確定參選彰化市長，但員林市長則無人登記，縣黨部表示，將徵召黨內人士或與社會賢達合作。

在鄉鎮市長中，完成黨內登記的有二林鎮吳聰明、永靖鄉魏碩衛、秀水鄉葉國雄、芬園鄉郭哲榮、花壇鄉許澤鈿及葉繼元、鹿港鎮楊妙月、溪州鄉巫宛萍、彰化市黃柏瑜、福興鄉陳巧芬及黃厚綿，黨部主委楊富鈞表示，超額部分先協調，協調不成再初選。

綠營在彰化市連續執政4屆，下屆選舉中，縣議員莊陞漢、楊子賢、許雅琳都曾被點名，但3人最終仍爭取議員連任。黃柏瑜昨在莊等3人及議員李成濟陪同下登記參選，他表示，上周在陳素月、楊富鈞徵詢、勸進下，決定轉戰彰化市長。黃柏瑜僅任1屆縣議員遭質疑資歷淺，他舉林世賢及漢朝名將霍去病為例，強調有能力接下挑戰。

相較彰化市長已有人選，員林市則無人登記，原先被點名的張欣倩已登記參選議員，楊富鈞表示，未來將徵召黨內人士或與社會賢達合作。

至於國民黨部分，彰化市長人選目前有縣議員溫芝樺被點名，另有無黨籍彰化市民代表會主席陳文賓有意挑戰，陳獲彰化縣議會副議長許原龍等力挺；員林市長部分，則有縣議員凃俊任、劉惠娟爭取黨內提名。

民進黨議員登記作業，前彰化縣長翁金珠的外甥女翁慧玟昨登記參選第一選區，讓該選區競爭更形激烈；因案在押的江熊一楓，則由其夫婿江昭儀代表登記。

在縣議員部分，完成登記的有第一選區林世賢、許雅琳、楊子賢、李成濟、翁慧玟、莊陞漢、林世明；第二選區蔣煙燈、蔡匡威、藍駿宇、施喻琁；第三選區蕭文雄、周君綾、曾煥燁；第四選區陳秋蓉、張欣倩、賴澤民；第五選區劉珊伶、詹琬惠；第六選區許書維；第七選區陳似梅、李俊諭、江熊一楓；第八選區洪子超、洪騰明。