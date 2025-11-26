綠營黑馬？被點名選桃園市長 季連成回應了

即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖今年（2025）9月下旬溢流，重創下游的光復鄉；行政院政務委員季連成，擔任中央前進協調所總協調官期間表現優異，獲得不少國人尊敬。現在外界希望他能代表民進黨，能出戰2026年桃園市長選舉，對此，季連成今（26）日下午參加「2025突發性重大天然災害危機處理及應變管理國際論壇」後受訪則回應：「不要當真，一笑置之就可」。

就外界點名自己披綠袍參選2026年桃園市長選舉，季連成今日下午受訪則說：「不要當真，一笑置之就可」。

同時，季連成表示，自己很感謝對他期盼很高的朋友，不過每個人有自己的專業屬性，而他也知道自己能力及專業在哪裡，「我不會從事選舉，選舉應該交給長期對地方經營的政治人物，我還是回到我的工作崗位，專責現在的工作，讓我替全國民眾、政府多做一點事情」。

另，季連成也說，他會很老實、誠懇向總統賴清德報告，並無這樣的意願，「我覺得放在政府部門做事，會比在縣市政府做事要有成就感」。

