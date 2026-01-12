綠營黨內初選今展開電話民調 高雄4將率先舉行

南部中心／綜合報導

民進黨縣市首長初選，12日起展開電話民調，12日上午黨中央進行抽籤，確定抽中由"高雄市"率先舉行民調，有意爭取出線的四位選將，也各自展開催票，全力衝刺。

立委賴瑞隆一早站路口，和通勤民眾打招呼。（圖／民視新聞）

立委賴瑞隆一大早7點鐘，在高雄左營車流量大的路口，和通勤民眾打招呼，全力拚曝光，隨後又馬不停蹄，展開車掃。賴瑞隆：「今天要進行高雄市，市長初選民調電話，我們拜託所有支持賴瑞隆的市民朋友，幫賴瑞隆顧電話。」關鍵時刻，行程滿檔，極力催票，對手立委邱議瑩也不約而同站上路口，選在苓雅區熱鬧路段，在多位議員陪同下，帶上大大的看板，吸引選民目光。各選將卯足全力，因為1月12號起，民進黨縣市首長初選，將展開電話民調，12號上午10點鐘，由黨中央進行抽籤，決定當天由哪一個縣市舉行民調，最後確定抽中，由高雄率先舉行，晚上六點到十點半，就會由三家民調公司，同步進行室內電話民調。立委邱議瑩：「今天終於抽到了高雄，就在今天晚上要做民調，就是今天晚上喔，有可能一個晚上就會做完了，所以要請所有支持議瑩的好朋友，務必要在家裡接電話。」

立委邱議瑩也不約而同站上路口，選在苓雅區熱鬧路段，吸引選民目光。（圖／民視新聞）

立委許智傑：「派系出渾身解術，無人可掌握全部，真誠實力無爭議，智傑就是最真誠最有基層實力。」立委許智傑把握時間拚陸戰，連續展開車隊掃街。另外立委林岱樺公布最新競選影片，用新髮型亮相，呼籲支持者在家顧電話。立委林岱樺：「接到電話民調，唯一支持，要讓高雄更強的高雄女兒。」民進黨高市長初選四搶一，競爭激烈，電話民調登場，各選將也把握最後拚搏的機會。

原文出處：民進黨初選今展開電話民調 高雄4將率先舉行

