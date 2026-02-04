綠營黨內初選開跑 張維倩率蘇系青年連線新北登記

（記者陳志仁／新北報導）新北市議員張維倩、彭一書、翁震州，以及爭取民進黨市議員提名的戴翎育，組成的「青年會做事連線」，今（4）日前往新北市黨部完成初選登記並舉行造勢活動；隸屬蘇系的4人整齊亮相，展現青年世代攜手投入選戰、為城市打拚的決心。

圖／新北市議員張維倩、彭一書、翁震州，以及爭取民進黨市議員提名的戴翎育，今（4）日前往新北市黨部登記初選並舉行造勢活動。（民進黨新北市議會黨團提供）

尋求連任的前民進黨團總召張維倩表示，團隊特別準備喜氣洋洋的春聯「一馬當先」一字排開，象徵好兆頭；也期許「青年會做事連線」能在初選登記階段就「一馬當先」，再「一鼓作氣」取得好成績，順利通過黨內初選，為接下來的選戰奠定基礎。

彭一書指出，四年前正是維倩學姐帶領自己踏入議會，從初出茅廬的新人一路學習成長，此次再度由學姐領軍完成登記造勢，意義非凡，希望藉由一馬當先的氣勢，替整體選戰開出好彩頭；尤其土樹三鶯選區本屆席次減少一席，戰況勢必更加激烈，是民進黨名符其實的熱戰選區。

彭一書坦言，首次爭取連任的他直言壓力不小，每一場都是硬仗，但也因此更需要團結一致、堅守服務初衷，持續走入基層紮實服務；期盼在初選與大選中都能獲得選民的肯定，繼續為地方與市民發聲、把關。

翁震州表示，新莊同樣是需經過初選的選區，自己也是首次挑戰連任，從新手議員拚晉級，責任與壓力並存；他期盼透過「青年會做事連線」串連夥伴、團結作戰，在政策與選區議題上加強跨區合作，將長期累積的服務成果，轉化為初選民調的實質支持。

連任失利的前新北市議員賴秋媚，這次改由女兒戴翎育披上戰袍；戴翎育認為，相較學姊、學長爭取連任，自己是首次參選的新生，將跟隨前輩腳步深耕基層，五泰林地區市民對交通建設與生活品質的提升期待殷切，未來將持續貼近民意、用行動爭取支持，為新北帶來更多正向改變。

