綠營黨部啟動整合機制團結力量 共同爭取選戰勝利

民進黨高雄市黨部主委黃文益表示，初選結果出爐後，最重要的就是團結，市黨部將第一時間啟動整合機制。（高雄市黨部提供）

記者吳文欽／高雄報導

民進黨高雄市黨部主委黃文益十三日表示，在今天初選結果出爐後，最重要的就是團結，市黨部將第一時間啟動整合機制，團結所有力量，共同面對接下來的選戰。

黃文益指出，四位市長初選參選人長期深耕高雄、各有所長，無論是在立法問政、地方建設或公共政策推動上，都為高雄付出許多心力。黨內初選的目的，並非造成分裂，而是透過民主程序，凝聚最大共識，選出最能承擔責任、最能接棒陳其邁市長的人選，帶領民進黨迎向今年的大選挑戰。

黃文益提到，這次的初選過程中，四位參選人皆秉持君子之爭的精神，在黨內的初選制度下進行良性競爭，展現高度政治風範與對高雄未來的責任感，值得所有黨員與市民肯定。未來將以團結勝選為最大目標，延續高雄光榮。

他表示，未來的選戰不只是市長一役，還有議員及里長，選戰結果更關乎高雄整體市政路線與價值方向，根據民進黨中央初選時程推估，農曆年後即將進入各區市議員初選民調工作，期待整體儘早完成提名布局。

黃文益強調，市黨部將會與未來市長參選人、各區市議員參選人及基層里長緊密合作，形成堅實的團隊戰力，從市長選戰到議會席次，共同爭取最大勝利。