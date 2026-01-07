綠營《兩岸條例》修正案吵不完！方恩格揭美國立場：重點在「這件事」

​民進黨立委林宜瑾日前提出《兩岸人民關係條例》修正案，擬將法案更名的同時，刪除「國家統一」等相關字眼，國民黨立委羅智強更爆料，稱林宜瑾在掀起熱議後火速撤案，引起熱烈討論；美籍國際政治觀察家、律師方恩格指出，比起綠營的提案，美國聚焦的重點在另外一件事。

方恩格透過臉書表示，重點在於美國是否同意在「國防特別預算還沒通過」、「2026年中央預算還沒通過」、「川普將訪中」的時間點提案。方恩格進一步表示，無論是美國現任總統川普（Donald Trump）、前總統拜登（Joe Biden）甚至是前副總統賀錦麗（Kamala Harris），都支持民進黨全面執政、也不希望國民黨實現政黨輪替或是國會過半，不過「不等同川普或他團隊什麽都同意」。

針對《兩岸人民關係條例》修正案爭議，林宜瑾5日晚間透過臉書否認提案，要求國民黨停止造謠的同時，報告法案最新進度。林宜瑾表示，相關法案仍有同仁欲連署，且因此案牽涉範圍廣，許多條文須跟著變動，既要修就要完整修，尚需時間，另外議事處已對提案做出許多修正建議。

