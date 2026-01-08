綠營《兩岸條例》是總統授意？郭正亮搖頭：賴清德會出這招「1情況恐掀戰爭」

民進黨立委林宜瑾日前提出《兩岸人民關係條例》修正案，擬將法案更名的同時，刪除「國家統一」等相關字眼，國民黨立委羅智強更爆料，稱林宜瑾在掀起熱議後火速撤案，引起熱烈討論；關於林宜瑾提案是否為總統賴清德私下授意所為，前立委郭正亮認為「應該不是」。郭正亮指出，賴清德如果真的要出招，一定會從統獨對決下手。

郭正亮在《綠也掀桌》節目中表示，如果要操作台獨議題，賴清德一定會「自己玩」而非交給立委，郭正亮更補充，賴清德若真的想玩台獨，只會有2種情況；一是2027被逼急了打出統獨對決牌，二是讓大法官釋憲中華民國領土問題。

「這張牌，我認為會出現」，郭正亮指出，前立委陳婉真曾提過釋憲案，要大法官針對憲法第4條解釋「領土範圍」，只是在當時被憲法法庭以「政治案件」為由駁回。郭正亮認為，在當前的政治環境下，民進黨政府要提案用大法官釋憲這招，會比以往要容易的多。

另外郭正亮也坦言，由於賴清德太習慣操作統獨議題，因次不難預估，如果賴清德2028連任成功，「開戰機會滿高的」。

