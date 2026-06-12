綠營「北高連線」限量球衣曝光 沈伯洋「說溜嘴」將推競選歌曲

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「台北高雄連線 2026強棒出擊Team Taipei！Team Takao！Go！」限量球衣發布會，民進黨台北市黨部主委吳沛憶、（左起）、民進黨台北市長參選人沈伯洋、民進黨高雄市黨部主委黃捷。廖瑞祥攝



隨著年底九合一選舉腳步逼近，民進黨台北市黨部主委吳沛憶與高雄市黨部主委黃捷今（6/12）發起「北高連線」，推出捐款回饋品限量球衣，未來還將舉辦入黨見面會；台北市長參選人、立委沈伯洋也在活動中透露，團隊正著手籌備競選歌曲。

此次推出的球衣由支援台灣棒球國家隊球衣製作的在地品牌「Taiwolf台灣狼」設計製作，採台灣製造，以灰綠色為主色調，胸前分別印有「Taipei」及「Takao」字樣，並融入台北與高雄兩座城市的重要地景與文化意象。

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黃捷表示，推出球衣除了讓台北與高雄的黨公職在選戰期間有共同識別，也希望透過創新活動展現兩地黨部的新氣象。她指出，自她與吳沛憶接任主委後，未來將推出更多有創意且具活力的活動，而此次球衣發表就是第一場合作。

除了球衣外，沈伯洋也意外透露競選團隊正在規劃競選歌曲。他說，近期持續與音樂產業交流，希望思考如何讓音樂真正能在台北落地生根，而非僅停留在演唱會或表演活動層面。

沈伯洋指出，音樂產業與棒球運動相似，都需要完整的生態系統支持，包括小型、中型及大型展演場館，以及錄音室與音樂聚落等基礎設施，讓創作者有更多交流與發展機會。他強調，相較於高雄近年積極發展演唱會經濟，台北更應著重於音樂文化扎根與藝文產業整體發展。

民進黨立法院黨團總召兼中華職業棒球大聯盟（CPBL）會長蔡其昌則提及，台灣各地棒球場多由地方政府管理，因此若未來有更多支持棒球的縣市首長當選，對基層棒球與硬體建設將有很大幫助。他還說：「伯洋要記得，大巨蛋是棒球場，這句話一定要記得！」

民進黨立法院黨團總召兼中華職棒會長蔡其昌（中）出席活動力挺沈伯洋（左）。

另外，黃捷最後也加碼預告，除了球衣與競選歌曲外，台北市黨部與高雄市黨部未來還將共同舉辦入黨見面會，希望吸引更多年輕世代參與政黨事務，擴大基層支持力量。

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