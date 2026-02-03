綠營：台灣三大黨一個去中國、一個請中配當立委、剩一個讓台灣走向世界

總統賴清德、副總統蕭美琴、外交部長林佳龍（左一）、經濟部長龔明鑫（右一）出席「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會。 圖：高逸帆／攝

[Newtalk新聞] 民進黨新聞部副主任黃子一今（3）日表示，今天有3件事情同時發生，包括國民黨高層跑去中國參加國共論壇、民眾黨中配立委李貞秀宣示上任，以及總統賴清德召開「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會。他說，台灣的三大政黨，一個去中國、一個請中配當立委，只剩一個在努力讓台灣走向世界。

黃子一今透過臉書發文表示，有三件事情今天同時發生。第一，中國國民黨高層跑去中國參加國共論壇。國民黨副主席蕭旭岑表示，未來兩岸應該堅持「九二共識，反對台獨」，振興中華，讓中華民族在全世界面前抬頭挺胸。

黃子一續指，第二，民眾黨的中配立委李貞秀，今天在立法院宣示上任。當記者詢問，「請問委員可以宣佈你要放棄中國國籍嗎？」李貞秀回應，「我唯一只有中華人民共和國國籍啊。」

第三，賴清德在總統府召開記者會。黃子一引述賴清德所言，「台灣和美國，持續在各領域強化合作交流，特別是雙方推動的『台美21世紀貿易倡議』，是從1979年以來，台美結構最完整的貿易協定。」

賴清德也說，台灣不僅加強跟美國的合作，台灣與重點投資的東南亞國家，重簽投資保障協定及避免雙重課稅協定。他說，去年在台英「提升貿易夥伴關係」的架構下，更簽署了投資、數位貿易、能源與淨零排放三項協議，台灣也跟日本簽訂了數位貿易協議。​

黃子一表示，台灣的三大政黨，一個去中國、一個請中配當立委、只剩一個在努力讓台灣走向世界，與美國、英國、日本等國家簽下數位貿易協定。

