綠營「蔣萬安最大威脅」出現了 戴錫欽點名鄭麗君

綠營盛傳挑戰年底台北市長選舉的人選很多且都很優秀，外界因此期待「到處都是黑馬」的民進黨儘速推出人選。國民黨台北市議長兼市黨部主委戴錫欽28日受訪時指出，近期被點名的台北101董事長賈永婕不可能參選；民進黨若真要對現任市長蔣萬安造成威脅，最佳人選是行政院副院長鄭麗君，藍營「一定要嚴陣以待」。

鄭麗君被認為是蔣萬安連任台北市長的最大威脅。（中天新聞）

台北101董事長賈永婕因促成美國攀岩好手霍諾德徒手攀登台北101成功，被網傳成為民進黨角逐年底台北市長選舉的「王牌黑馬」。

戴錫欽在《暐瀚撞新聞》專訪表示，以他過去與賈永婕的互動與了解，「要她選台北市長是不可能的事情」。他認為歷任101董事長本就具話題性，賈永婕在煙火創新與大型活動行銷上的表現確實亮眼，但參選市長與其人生規劃仍有落差，並非優先選項。

不過，戴錫欽說，賈永婕被點名，某種程度也反映民進黨目前仍在「找人」，否則不會將目光放在並無選舉意願的對象身上。他判斷，民進黨立委王世堅雖然形象鮮明、口條犀利，符合部分台北市民喜好，但依其性格判斷，「王世堅應該也不會出來選」。

台北101董事長賈永婕。（翻攝自賈永婕臉書）

對於民進黨最終可能推出的人選，戴錫欽認為，若民進黨僅想守住基本盤，行政院長卓榮泰確實有可能在總統賴清德勸進下披掛上陣，但卓榮泰的優勢主要仍在基本盤，是否能擴及中間選民，仍有變數。

戴錫欽表示，若民進黨不只是守成，而是想在台北市「拚這一局」，那麼說服鄭麗君首度參選，將會是完全不同層級的選戰，也會讓藍營承受更大壓力。他分析，鄭麗君相較卓榮泰「更強」，原因在於其形象溫和中性，較少捲入政治口水與高度對立議題，仇恨值相對低，加上近期台美關稅談判成果，對產業界帶來實質助益，有助於吸引中間選民與非基本盤支持。

他評估，若鄭麗君出線，有機會在台北市拿下約40%至45%選票，將迫使蔣萬安必須將更多心力放回台北市選戰，進而降低其替外縣市輔選的「外溢效應」，對國民黨整體選情形成衝擊。

外界高度關注民進黨推誰來挑戰蔣萬安的連任之路。（中天新聞）

他還說，蔣萬安的連任之戰，關鍵不只在勝敗，更在得票結構與外溢效應能否延續。連任首長已無新人紅利，台北市民更重視實質政績是否「有感」，包括市政推動成果能否轉化為具體選票，都是決定選情的重要因素。

戴錫欽認為，若鄭麗君真的參選，期待雙方能在公共政策與市政願景上進行更具深度的對話與比較，對選民而言將是一場「有內容的選戰」，而藍營也勢必做好最嚴謹的準備。

