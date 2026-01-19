綠營「這大咖」衝擊蔣萬安連任！吳思瑤鬆口：就戰鬥位置全力幫忙

即時中心／黃于庭報導

為了即將到來的九合一大選，民進黨近期積極布局，首都台北市格外受到關注，綠委王世堅、沈伯洋均被點名有望挑戰現任市長蔣萬安。近期更有媒體報導，總統兼黨主席賴清德盼行政院長卓榮泰親征，台美關稅談判成績斐然的行政院副院長鄭麗君，同樣參選呼聲相當高。對此，綠委吳思瑤表示，若對方參選絕對是大亮點，自己舉雙手雙腳贊成。

吳思瑤表示，鄭麗君這次在關稅談判立大功，如果她參選確實是「超級大亮點及大爆點」，社群上討論聲量越來越高；不過也有另外一派覺得，國家級人才還是留在行政團隊比較好。

針對鄭麗君參選呼聲相當高，吳思瑤抱持正面態度，並表示無論把她擺在哪個位置，絕對都會表現100分，如果有望投入首都市長選舉，「我當然舉雙手雙腳贊成」。

吳思瑤更以高雄市長陳其邁為例，對方過去曾擔任行政院副院長，具整合中央跨部會政策能力，都反映在高雄市政治理上，代表強強聯手、好上加好。因此她強調，若台北市民有福氣、鄭麗君也點頭say yes，「我們已就戰鬥位置全力幫忙」。

快新聞／綠營「這大咖」衝擊蔣萬安連任路！吳思瑤鬆口：就戰鬥位置全力幫忙

民進黨祕書長徐國勇。（圖／民視新聞資料照）

事實上，就卓榮泰被點名參選一事，民進黨秘書長徐國勇日前回應，卓榮泰是台北市議員出身，也是台北市立委，當然會被點名，就連他自己也曾被點名選台北，「我在這裡跟大家講過，我不會選，因為我現在是秘書長」，而綠委吳思瑤也曾被外界點名過，代表民進黨台北市不缺人選，不過什麼時機、誰是最適當的，現在正在一一評估。至於有無可能在年前提名完成？他則表態「是可能的」，黨內持續做相關評量。

