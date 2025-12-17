綠營「類初選」民調出爐 陳素月有望獲徵召參選彰縣長

彰化縣 / 綜合報導

2026選戰彰化縣長民進黨有4人表態參選，包括立委黃秀芳、陳素月、彰化市長林世賢、彰化市前市長邱建富，經過昨天黨內「類初選」陳素月民調領先。陳素月低調感謝鄉親支持，強調大家會團結一致。

到底誰能代表民進黨，參選2026彰化縣長。立委黃秀芳、陳素月、彰化市前後任市長邱建富、林世賢出馬角逐，經過黨內「類初選」，最新民調出爐，陳素月以44%的支持度勝過邱建富和黃秀芳的42%以及林世賢的40%，對此陳素月低調感謝支持者。

立委(民)陳素月說：「民調上，素月是領先的，徐秘書長就有說過，只能一人出線，難免會有遺珠之憾，未來我們一樣都會一起，團結為彰化來努力。」民調雖然沒有公開，黨中央還是召集4人出席協調會，大家也都簽保密協定不透露民調結果，但這份民調結果最後還是在群組傳開。

落後4%的林世賢仍然對自己有信心，記者VS.彰化市長林世賢說：「團結一致彰化才會贏，團結一致挺黨的提名人選，(有信心被提名嗎)，有，有信心。」

黃秀芳和邱建富僅落後陳素月2%，他們也都強調不論最後黨中央提名誰，大家都會支持，立委(民)黃秀芳說：「尊重選對會的結果，未來提名誰，我們就會團結一致，來打贏明年的彰化縣長的選戰。」彰化市前市長邱建富說：「我們非常的高興跟欣慰，就是我們4位候選人，全部都完勝國民黨的謝衣鳯。」

民調最高的陳素月可望獲得黨內徵召，代表民進黨參選彰化縣長，儘管國民黨目前還沒有推出參選人，但綠營都把縣黨部主委、立委謝衣鳯當成假想敵，全力備戰。

