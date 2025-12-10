綠營「黨內部視角」流出！她揪徐國勇合照…網猛盯亮點

政治中心／綜合報導

隨著耶誕節將至，全台多地都陸續掛上耶誕裝飾，濃濃節日氛圍瀰漫每個角落。對此，立委吳思瑤近日就曬出與秘書長徐國勇合照，曝光黨內部的耶誕氣息，吸引一票人朝聖，不過眾人全歪樓狂看1亮點，直喊「台灣有妳真好」。





綠營「黨內部視角」流出！吳思瑤「揪徐國勇做1事」網放大盯亮點：哇賽

吳思瑤（右）近日曬出與徐國勇（左）的合照。（圖／民視新聞資料照）

吳思瑤今（10日）曬出照片，開心表示「黨部也有聖誕味！」只見黨部為了迎接即將到來的耶誕節，已經應景在辦公室放置耶誕樹裝飾，吳思瑤身穿淡粉色洋裝及西裝外套、臉上展露開心的笑容，並展示寫著「勇」字的瓶子；一旁則是穿著帥氣西裝的徐國勇，伸出手微笑同框。2人各站在耶誕樹一邊，透過合照難得展現政壇外的私下一面，也向支持者微微展露黨內部視角。

廣告 廣告

綠營「黨內部視角」流出！吳思瑤「揪徐國勇做1事」網放大盯亮點：哇賽

耶誕樹上「台日友好」的裝飾意外引起關注。（圖／翻攝「wusuyao541」IG）

同框照曝光後，不少網友留言表示，「台灣有妳真好，加油」、「祝大家聖誕節愉快」、「台灣加油、勇哥加油、民主進步黨加油」、「聖誕樹綠意盎然，但願來年國運昌隆，福國利民的政策皆能過關，關關難過卻能關關過」、「哇賽，請問這在哪拍的呢」。值得一提的是，還有網友發現，耶誕樹上除了有球類裝飾，也掛滿了各種棋子，上面寫著「信賴之友，台日友好」，並附上台灣與日本的國旗，慶祝節日同時還不忘展現友好情誼。





原文出處：綠營「黨內部視角」流出！吳思瑤「揪徐國勇做1事」網放大盯亮點：哇賽

更多民視新聞報導

台最辣護理師「發表政治言論」收入慘波及！突遭廠商取消案子

中國職棒「高薪挖角」台灣啦啦隊女神？本尊揭內幕：一直有邀約

要學生填問卷：昨晚有無性行為？銘傳大學英文老師處置曝

