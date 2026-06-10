即時中心／潘柏廷報導

備戰2026年九合一選舉，民進黨選對會今（10）日上午開會，確定徵召竹北市長鄭朝方參選新竹縣長，將對決國民黨新竹縣參選人徐欣瑩，而這也是鄭朝方第二度挑戰新竹縣長大位，也將挑戰藍營25年不敗紀錄。對此，作為對手的徐欣瑩稍早也發出聲明回應了！





徐欣瑩稱鄭朝方披綠袍參選「奉旨提名」

針對鄭朝方代表民進黨參選新竹縣長，徐欣瑩回應，首先，恭喜鄭朝方，經過半年再三的謹慎思考，終於獲得奉旨提名。



她稱，自己經過公開的民主初選，獲得縣民支持提名參選縣長，因此感到責任重大，也相信所有新竹縣民朋友最關心的，是新竹縣如何在國際快速變化的局勢中、AI的浪潮之中，能夠得到再一次的升級與發展。

廣告 廣告

快新聞／綠營1猛將戰新竹縣！挑戰藍營25年不敗紀錄 徐欣瑩回應了

民進黨新竹縣長參選人鄭朝方。（圖／民視新聞）

徐欣瑩稱提雙AI願景

徐欣瑩又說，因此，在現任縣長楊文科過去八年穩健的執政之下，自己提出「雙AI」的願景：包含「科技的AI」，也就是能夠改善交通、醫療，增加更多政府的便民服務，以及「有愛的AI」便是打造新竹縣13個鄉鎮市，成為溫暖有愛、長壽又健康的長健之鄉。



最後徐欣瑩又稱，藍白合已經凝聚共識，自己更要團結所有新竹縣的鄉親好朋友，帶領新竹縣，迎向幸福、快樂、欣欣向榮的新時代。

原文出處：快新聞／綠營1猛將戰新竹縣！挑戰藍營25年不敗紀錄 徐欣瑩回應了

更多民視新聞報導

鄭朝方哽咽了！綠竹縣長提名會「持一物」 親曝背後感人故事

綠營大新竹連線！莊競程曬合照 聯手鄭朝方拚戰2026縣市長

軍公教今年有望加薪 人事總處：8月前定案

