綠營2美女刺客登記議員初選

民進黨朱書昕、吳巧瀅登記市議員初選。（記者張上耕攝）

記者張上耕∕基隆報導

基隆市議員參選人綠營派出美女刺客朱書昕、吳巧瀅出擊，二十九日到市黨部登記，並喊出「暖暖有愛，從昕開始」、「巧心服務，瀅在中山」！

綠營女力崛起，朱書昕、吳巧瀅登記初選議員，二十九日朱書昕與吳巧瀅一起前往民進黨基隆市黨部登記參選議員，朱書昕登記基市暖暖區、吳巧瀅登記基隆市中山區，兩人都在基層長期的耕耘，也是學經歷俱佳的亮眼人選。

朱書昕表示，過去擔任過議員助理，十分熟稔基隆市政建設問題，希望能用自己的專業，來服務市民。

吳巧瀅表示，她來自單親家庭、從小受到家扶中心的幫助，自出社會起就投入許多弱勢族群關懷，幫助許多婦幼家庭，她與朱書昕有共同的目標，要一起關懷基隆市的婦幼族群、為弱勢族群發聲，所以約好一起登記。