綠營2024大選宣傳片被挖出！網嚇喊「神預言」：台灣人就是不信邪

政治中心／李紹宏報導

藍白兩黨惡修財劃法，聯手通過反年改，立法院日前三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》、《公立學校教職員退撫條例》部分條文修正案，確定停砍公教人員年金，引發不少民怨，而行政院長卓榮泰也宣布不會覆議。現在，有網友挖出2年前民進黨推出的選舉宣傳片，「票投藍白，架空未來」，讓網友直呼根本神預言！

2023年12月底，民進黨推出選舉宣傳片「票投藍白，架空未來」，讓網友直呼神預言。（圖／翻攝自Threads @william_chingte）

有立委計算，若退休金所得替代率重新回到2023年（計算標準，恐讓退撫基金提早好幾年破產，全民每人要負擔3萬元填補7000億缺口，讓民進黨砲轟國民黨傷害現職公教、擴大世代不公，讓年金改革停滯，「台灣人將記住藍白掏空台灣的這一天」。

不過意外的是，有網友挖出民進黨在2023年底推出的選舉宣傳片，內容提到，「韓國瑜現在躲在選票裡，如果未來國會藍白過半，韓國瑜就是立法院長。票投藍白，韓國瑜架空未來」，沒想到如今竟全都實現。

立法院會在2025/12/12三讀停砍公立學校教職員年金以及公務人員年金。（圖／翻攝自傅崐萁臉書）

對此，網友表示這段宣傳片根本是神預言，「這部2023的影片成真了，救命！真的藍白過半然後韓還是院長」、「大預言家」、「臺灣人就是不信邪，沒救了」、「再看一次還是感觸很深，當年說的每一件事都成真了」、「2023的影片，再幫大家複習一遍，這就是現在亂糟糟的國會」。

事實上，總統賴清德近日才邀請韓國瑜和卓榮泰等人進行國政茶敘，討論公教年改和財劃法等議題，但韓國瑜卻婉拒出席，引發輿論。

