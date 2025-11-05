綠營2026台北市長誰戰蔣萬安？王世堅討論度高更適合？吳怡農：蔡英文柯P當初也沒經驗

媒體點名的潛在台北市長熱門人選包括王世堅、吳思瑤、鄭麗君、林右昌、苗博雅等，但目前只有吳怡農遞交意願書。其中王世堅的討論度與網路聲量甚至比吳怡農更高。兩次敗選、沒有公職經驗、王世堅網路聲量更高、能當母雞提升議員選情，面對外界質疑聲浪不斷。台北市長擬參選人吳怡農接受黃暐瀚訪問時，有問必答，舉出蔡英文、柯文哲先前也沒有議員立委的經驗反擊；面對「沒跑基層」質疑，他曬出5年訓練近3千人、合作600組織成績單。沒有派系支持的他，能靠民意突圍嗎？

兩次敗選還要選？吳怡農：在艱困選區創新紀錄

吳怡農的參選紀錄成為焦點。2020年他挑戰台北市第三選區立委，對手是尋求連任的蔣萬安，當時被視為「雙帥對決」。最終吳怡農獲得99,539票、得票率45.40%，以一萬多票之差落敗。2023年立委補選，吳怡農再次出馬對上國民黨王鴻薇，得票率提升至47.27%，但仍以約五千票之差未能勝選。

廣告 廣告

面對外界「兩次敗選憑什麼選市長」的質疑，吳怡農強調，「我這兩次選舉都為民進黨在艱困選區創造新的記錄。」他回憶第一次參選時，名嘴甚至許多政治工作者都認為他會是「炮灰」，「怎麼可能打一個連任立委，打一個姓蔣的連任立委？」但短短四個月選戰，民調在最後幾週一度拉平。吳怡農強調，「選戰都還沒開始，我們不要那麼早下定論。」

王世堅討論度高更適合選台北市長？吳怡農坦言：沒派系只能靠民意

媒體點名的潛在台北市長人選包括王世堅、吳思瑤、鄭麗君、林右昌、苗博雅等，但目前只有吳怡農遞交意願書。其中王世堅的討論度與網路聲量甚至比吳怡農更高，這位「現象級政治人物」在議會質詢常成為網路二創素材，年輕人認識度高。記者曾詢問王世堅對吳怡農領表的看法，王世堅回應，「非常好，他是很優秀的人選。」

對於被點名的這些人選，吳怡農給予高度肯定，「他們每一位我都認識，基本上都為我選舉時幫過我輔選。他們都是人才，都有自己的專業、自己的優勢。」王世堅更曾表示服務處可以借給吳怡農使用，「他之前就借過我用，他是一個非常大方的前輩，而且非常幽默的前輩，而且很受歡迎。」

面對「為什麼是你不是王世堅選台北市長？」，吳怡農也坦言自己的處境，「老實說我沒有派系的後援，不像有些人可能可以透過幕後運作、放媒體，或者一些代言人，慢慢被討論、被醞釀，最後透過派系協商在選對會被提名。這些都不是我的方式。」他只能「很公開、很坦白、很積極的告訴大家我的想法、我覺得最重要的議題、我身為台北市長為大家努力的方向」，積極爭取社會大眾的支持。「我相信有了社會大眾的支持、有這個民意基礎，在黨內提名過程中也才有機會。」

吳怡農強調，他參選台北市長「唯一的資格、唯一的前提，就是我有民意基礎」。

沒公職經驗憑什麼？吳怡農舉蔡英文、柯文哲、蔣萬安反擊

面對「沒當過議員、立委」的質疑，吳怡農從未擔任過任何公職成為討論焦點。他舉出三位政治人物案例反擊：「蔡英文總統選上總統前，沒有贏過一場選舉。柯文哲選上市長前，沒有參與過任何政治工作、任何選舉。蔣萬安市長在選上市長之前，最多也只待過一個立委的辦公室。」

吳怡農認為，選民支持的是候選人的主張、判斷其工作能力，以及最關鍵的「信不信任這個人」。

他表示，「我憑什麼出來爭取，這是我覺得最多反對者的質疑。」但他強調自己最大的優勢是「曾經在政治圈以外有實際的工作、實際的歷練，有真實現實生活的經驗」。「市府要解決的就是現實生活的問題，要跟民間合作、跟公民團體接洽。如果沒有真正在社會中的經驗，就缺乏一個很重要的背景跟視角。」吳怡農指出，他過去在國際金融、跨國企業工作，以及過去五年在社會基層經營非營利組織的經驗，都是寶貴的資產。

缺乏基層經營？吳怡農曬成績單：訓練近3千人、合作600組織

面對「一段時間沒跟大家聯繫」、缺乏基層經營的質疑，吳怡農拿出具體成績單反擊。過去五年透過壯闊台灣聯盟，他每天都在跑基層、經營基層。全國各地已訓練將近三千人緊急應變方面的知識，更重要的是，「透過我們在基層的努力，跟全國超過600個組織跟單位有合作。」

這些基層單位包括社區學校、教會、NGO非營利組織、社福團體，以及社區公司企業。「你要做到這些，不經營基層、不在基層努力是不可能做到的。」吳怡農也說明，他跑的基層場域確實跟議員不同。「並不是說議員跑的不重要，而是很不一樣。里長們、樁腳們當然很重要，但基層不只有里長跟樁腳，還有社區裡的組織、志工，以及每一個家庭。這些對我來說都是最重要的基層。」這也是他過去五年「大家在媒體上可能看不到我，我在基層在做的事情」。

選市長能當母雞提升議員選情嗎？吳怡農提出「領頭燕」概念

針對市長候選人與議員關係，吳怡農明確表示不喜歡「母雞帶小雞」這個比喻。「這個對議員很不尊重，為什麼你是母雞、他們是小雞？每一位議員都經驗豐富、經營選區、服務選民，他們當選都是靠自己實力。」吳怡農認為，這個比喻「好像講的好像你這個母雞，他們的成就是跟母雞的帶領或領導有關」，並不恰當。

他提出用「領頭燕」取代。燕子飛行呈V字型，前面的擋風、阻力最大、飛得最累，累了就換下一個到前面當破風手。「我們是一個team、一個團隊，如果可以有這樣破風手、領頭燕的模式跟概念，我們可以走得更遠、飛得更遠。」吳怡農表示，這是他更期待跟議員夥伴們的互動關係。「當然到時候市議會跟市政府，他們在本職上面也有不同的角色跟責任。」

他透露，過去幾年與許多議員都很熟，「很多人曾經協助我、幫我輔選，他們選舉我也幫他們輔選。」他也曾擔任民進黨台北市黨部主委。但現階段仍在黨內提名階段，「有很多幕後的競爭，我不想造成大家的不方便。」

政治人物信任度20%? 吳怡農用客廳會有問必答重建信任

吳怡農提出的策略核心是「建立信任」。他引用兩年前台北市民調數據：市民對政治人物的信任度只有20%，其中「非常信任」僅1.3%。「信任是我們政治領域現在最缺乏、最嚴重的赤字。」吳怡農認為，要重建社會大眾對政治的信任，必須回到基層、跟民眾面對面對談。

接下來兩個月提名期間，他的工作要透過小型客廳會與市民朋友面對面溝通。目的有兩個，第一個是要聽到大家的心聲，「因為我畢竟是要代表大家」。第二個是有問必答，「因為大家必須信任我」。

「不是在台上對台下宣示，不是上對下、好像把自己做成一個父母官的概念。我們來這邊是服務你，所以我希望你把這份工作交給我，因此我需要知道你的實際想法、你每天面臨的困難。」

更重要的是，民眾要相信「當你沒有在看的時候、當鎂光燈不在的時候、當媒體沒有關心的時候，我做的每一個判斷、每一個決策是你會認同的。要建立這樣子的信任基礎，一定是回到我們的基層。」

蔣萬安連任機會高？民進黨要贏台北市長有難度？

吳怡農引用美國紐約市長選舉與歐巴馬初選案例，說明選情逆轉的可能性。

現在美國紐約市正在選市長，民主黨籍曼達尼（Zohran Mamdani）在初選開始時支持度僅1%，對手前紐約州長古莫（Andrew Cuomo）是33%，落後32個百分點。「經過了初選，讓社會大眾了解他們的主張、認識了他們之後，他翻盤，反而贏了那位前州長贏了12點。」

歐巴馬對希拉蕊的初選也是如此，2007年開始時歐巴馬落後30個百分點，希拉蕊支持度50%、歐巴馬20%，最終逆轉勝出。

「這是為什麼初選這麼重要，你要給選民機會、相信選民可以做他的判斷。選戰還沒開始，不要以為一切已經結束，不要看現在的知名度、現在的媒體曝光，就為選舉結果下定論。」

吳怡農也強調，民進黨在台北市並非沒有機會。「民進黨在台北市支持的候選人曾經贏過，這是柯市長。民進黨在台北市提名的候選人更早之前也曾經贏過。當然時空背景不一樣，但是我們絕對有贏的方式。」

吳怡農選台北市長兩道關卡？第一關是民進黨內提名

兩次敗選還要選市長？吳怡農的答案是：用民意證明。 他面臨兩道關卡：第一關是在沒有派系支持下取得黨內提名，第二關是挑戰尋求連任、擁有執政資源的蔣萬安——這位他在2020年立委選舉曾以一萬票之差落敗的對手。 吳怡農選擇用客廳會一場場建立信任，用基層經營一步步累積民意。他引用國外翻盤案例強調：「選戰還沒開始，不要那麼早下定論。」 這場2026台北市長選戰，第一關看民進黨提名，第二關看台北市民選擇。吳怡農能否突圍？答案在民意手中。