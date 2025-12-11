綠營2026最穩不是南二都？他曝這縣市人選「無敵」：沒贏2萬票以上都算輸

2026縣市長選舉，各黨派都加緊腳步備戰中，民進黨選對會近來也陸續公布人選，媒體人黃暐瀚日前點名藍營目前執政的5縣市，綠營有機會翻盤，而若南二都失守，賴清德的黨主席大位恐怕不保。對此，Gtokevin 小商人在臉書發文指出，其實民進黨最穩的縣市不是高雄、台南，而是這縣市，更強調綠營派出的人選根本沒人選的贏，她沒贏2萬票以上都算輸。

​黃暐瀚日前分析提到，2026的縣市長選戰，藍營攻五綠、綠營搶五藍：宜蘭縣、台東縣、嘉義市、新竹縣、彰化縣，這5個縣市是民進黨明顯存在翻轉機會的5個藍營執政縣市。

對此，小商人表示，​白委張啟楷宣布要代表民眾黨選嘉義市長，嘉義市現在的態勢很簡單，現任立委王美惠選市長，現任市長黃敏惠補選立委，2個都毫無懸念，先不說張啟楷優不優秀。市長根本沒人選的贏王美惠，張啟楷出來選，王美惠沒贏2萬票都算輸。立委根本沒人選的贏黃敏惠，無關黨籍，總統大選民進黨在嘉義市還是隨便贏，但是國民黨只有黃敏惠出來選才會贏，選人不選黨。

民進黨提名綠委王美惠參選2026嘉義市長。（柯承惠攝）

小商人指出，國民黨有現任議員鄭光宏（他爸是前副議長鄭俊亨）與翁壽良醫師（與黃市長家族幾代好交情），想代表車輪黨選嘉義市長，這兩位都在地的。張啟楷缺乏地方經營，在南部非常難選。重點在於母雞帶小雞，如果藍白合，是民眾黨籍的選市長，國民黨市議員選情會受到衝擊。傳統躺著選的議員比較無所謂（張秀華、傅大偉），掛民眾黨籍選市議員的勢必多少會多一些票，會影響基本盤比較弱的車輪黨議員，屆時就是得多灑一些小朋友來彌補不足。

小商人題到，講到王美惠人和問題，在嘉義市黨內內戰，說實在的已經兩屆都有人來衝康她，她還是高票當選，甚至有幾個都已經私下和解了。她這次出來選市長是完全毫無懸念，民進黨最穩的縣市不是台南高雄，是嘉義縣市。賭盤敢開讓2萬以內的，不用抓著懶趴，脫褲閉眼all in都隨便贏。

小商人說，至於黃敏惠補選立委，隔壁翁章梁選嘉義海線立委，沒啥好攻擊的，在嘉義市國民黨只剩黃敏惠能贏了。不是不培養，是被培養的也跑的沒她勤。會不會4年之後回鍋市長？不會，要的話也是8年之後才有可能回鍋。



