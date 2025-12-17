綠營3縣市提名政見會時程出爐 台南「憲妃大戰」12/27先登場

民進黨台南市長提名政見發表會將於12月27日晚間8時登場，林俊憲（左）將於陳亭妃（右）交鋒。（資料畫面）

民進黨今（17日）於中常會公布2026年南部3縣市長選舉提名政見發表會時程，台南市政見會將於12月27日晚間8時舉行，高雄市、嘉義縣則分別於明年1月3日及1月4日下午2時展開，初選民調預計將於1月中旬進行。

民進黨今日召開中常會，據發言人韓瑩轉述，台南市政見會定於12月27日晚間8時至9時30分，由三立電視台承辦；高雄市市長政見會將於1月3日下午2時至4時舉行，由民視電視台承辦；嘉義縣縣長政見會則在1月4日下午2時至3時登場，由民視電視台承辦。

廣告 廣告

政見會形式方面，台南市與高雄市政見發表會將採「申論、提問、結論」方式進行；嘉義縣政見會則僅包含「申論、結論」2個環節；民進黨預計於明年1月12日至17日進行黨內初選民調，並在1月21日公布提名名單。

目前3縣市已登記參加初選的候選人包括：高雄市立委林岱樺、許智傑、邱議瑩、賴瑞隆；台南市立委林俊憲、陳亭妃；嘉義縣立委蔡易餘與議員黃榮利。