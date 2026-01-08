綠營3縣市第一、二名民調恐超近 郭正亮：藍軍機會就在這

2026台南市長初選，綠委林俊憲、陳亭妃競爭激烈。高雄市長之戰，民進黨立委林岱樺、許智傑、賴瑞隆和邱議瑩4人爭取提名。前立委郭正亮認為，民進黨在南、高，很可能第一名跟第二名的民調，最後搞不好差不到2個百分點；綠營彰化立委陳素月和黃秀芳，也是差不到2個百分點，人家會心服嗎？因此，國民黨今年的機會搞不好就在這裡。

郭正亮8日在政論節目《新聞大白話》中表示，台南市長之戰，國民黨立委謝龍介一定會大失所望，如果是林俊憲出線，總統賴清德起碼會下鄉助選50次，這是非贏不可的地方。現在看到的民調大部分都是陳亭妃贏，如果這樣還讓林俊憲出線，他怎麼可以不努力。

郭正亮點出，民進黨南、高都有類似的問題，很可能第一名跟第二名，最後搞不好差不到2個百分點，那不就跟彰化一樣，彰化陳素月和黃秀芳也差不到2個百分點，人家會心服嗎？這是一樣的問題，國民黨今年的機會搞不好就在這裡，比如藍委謝衣鳳在彰化可能也是苦戰，可是綠營很可能因為民調很近，所以支持另外的人不一定會心甘情願，不過這個到時候再看。

郭正亮認為，民進黨有好幾個地方，都讓人感覺有一隻神秘的手介入，因為跟我們比較信得過的幾個民調結果，都不一致，他看過好多份民調，可是真的都不太一樣。

