綠營3縣市長初選下週登場 徐國勇提醒9日起禁宣傳民調

民進黨持續布局2026年縣市長選舉，其中，嘉義縣、台南市、高雄市被列為初選區，將於12日至17日進行電話民調。民進黨秘書長徐國勇今天(7日)在中執會上提醒，所有參與初選者，9日零時起不得買廣告或置入性新聞，也不得自行發布民調或委託執行民調。

民進黨7日召開中執會，根據與會人士轉述指出，民進黨秘書長徐國勇在會中針對2026年選舉作出兩點提醒。其一，有志參選的黨公職，務必如期繳交黨職分攤金及黨費，才符合參選資格。第二，台南市、高雄市和嘉義縣等3個舉辦初選的縣市，參選人自9日凌晨零時起，便不得參加電視、電台、平面、網路媒體等露出，也不可以在第四台或地方有線台買蓋台廣告，更不可以在新聞台購買置入性新聞。

徐國勇也表示，在黨中央執行民調期間，不得自行委託其他機構進行民調，也不可以自行再發布相關民調。

針對2026縣市長選舉，民進黨將嘉義縣、台南市、高雄市列為初選區，參選嘉義縣長初選者包括立委蔡易餘、議員黃榮利；台南市長初選則由立委陳亭妃、林俊憲兩強相爭；高雄市長初選者則有立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺四人角逐。民進黨規劃於12日至17日進行電話民調；21日召開中執會確定提名人選。