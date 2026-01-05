綠營3連霸前議員遭羈押禁見 江熊一楓涉助理費不法

前彰化縣議員江熊一楓與江昭儀。翻攝自江熊一楓與江昭儀聯合服務處FB



前民進黨籍彰化縣議員江熊一楓因涉助理費案遭調查，去年12月24日赴彰化地檢署偵訊，地檢署今日首度回應，向法院聲請羈押禁見江熊一楓獲准，案件繼續偵辦中，不便透露細節。

江熊一楓今年74歲，是彰化地方資深政治人物，其夫婿是民進黨大老江昭儀，而她本人則是3連霸議員，不過，本屆連任競選高票落選，2023年批綠營戰袍轉戰北斗鎮長補選又落選，原本以對外說要選2026大選，如今卻因涉入助理費案產生變數。

據了解，彰化地檢署調查江熊一楓在議員任期內申領助理費情形，疑似有詐領嫌疑，不過偵訊過程中，江熊一楓始終否定涉案。

廣告 廣告

彰化地檢署今日說明，檢方認為江熊一楓涉嫌重大，且有滅證、勾串他人與逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見，法官訊問後認為被告嫌疑重大，犯5年以上重罪，裁定羈押禁見獲准，全案仍偵查中。

更多太報報導

中國複製「斬首」行動？蕭旭岑曝逆風觀察：習近平對台灣有感情

點名6退役軍官唱和中共 名導怒嗆「垃圾」：對不起同袍弟兄

馬杜洛才見完中國特使就被抓！陸網友狂酸：邱小琪人嘞？