綠營4人爭取彰化縣長提名 把握黃金周末齊衝刺

立委陳素月11日「千人車貼」活動，支持者將愛車化身為「行動看板」表達支持。（陳素月團隊提供／葉靜美彰化傳真）

立委黃秀芳近日展開全縣站路口大拜票，13日預計回到彰化市掃街。（黃秀芳團隊提供／葉靜美彰化傳真）

彰化市長林世賢進行掃街拜票，爭取支持。（林世賢團隊提供／葉靜美彰化傳真）

邱建富12日持續掃街行程，爭取支持。（團隊提供／葉靜美彰化傳真）

民進黨意在爭取彰化縣長提名人選有爆量4人，包括立委陳素月、黃秀芳、彰化市現任及前任市長林世賢、邱建富，為此黨中央將舉辦類初選，在15日至18日擇一日進行電話民調，4人無不把握機會全力衝刺，希望成為民調電話中的唯一支持者，由於綠營縣長人選有望在12月底前底定，黨內人士認為，如何快速整合，同時將聲量帶進明年選戰中，是未來勝選的關鍵。

4人積極爭取黨內提名，現階段都全力衝刺，無不想在民調中搶下第一，除強力運用看板、布條等各式曝光方式爭取聲量，由於12日起全面禁止付費廣告宣傳，但個人臉書發文、徒步、車掃、站路口等拜票活動仍可持續，4人無不把握類初選前的黃金周末全力衝刺，黃秀芳、陳素月、林世賢13日都安排了掃街行程，邱建富也將舉辦團結晚會。

林世賢13日將在八卦山體育場早市等地進行掃街拜票，14日將舉辦「彰化勝利團結」造勢大會，林世賢強調以無人機、AI產業翻轉彰化，造勢大會中，除了有無人機亮相，帶來無人機足球等表演外，台灣自製的第一部「機器人」也將以神秘嘉賓的身分到場。

陳素月11日「千人車貼」活動，支持者將愛車化身為「行動看板」，現場超過百輛轎車與計程車到場聲援，貼上醒目的「唯一支持陳素月」專屬車貼表達支持，13日將舉辦「陳素月寒冬送暖 揪團響應寒士吃飽30」的公益活動，也將安排到溪湖果菜市場等地拜票。

邱建富12日持續掃街行程，同時提出「不分顏色、全民共享」原則，打出「王惠美的捷運，我邱建富來動工。」希望爭取跨黨派的支持，13日晚間也將在彰化華陽市場前，舉辦「彰化富團結晚會」，盼以大場面造勢活動凝聚基本盤。

黃秀芳近日展開全縣站路口大拜票，在積極拼初選之際仍不忘做公益，11日牽線台灣生技磐石會，捐贈26部市價共130萬的復健器材，給全縣26鄉鎮市各一個關懷據點，希望長輩更健康，發揮最棒的「銀髮力」，13日預計回到彰化市掃街，向民眾爭取支持。

4位人選全力衝刺類初選，無不呼籲選民唯一支持自己，一般認為綠營類初選結束後，縣長人選有望在12月底前底定，民進黨彰化縣黨部主委楊富鈞認為，團結最為重要，對整合非常樂觀，他強調，民進黨有優良傳統，就是在重大選戰前都能自然歸隊。

