綠營4人碾壓柯志恩？他起底雨晴民調轟搞笑

▲藍綠立委賴瑞隆、邱議瑩、柯志恩、許智傑（左至右）分別有意參選高雄市長。（圖／翻攝畫面）

[NOWnews今日新聞] 《上報》委託《雨晴指標》公司進行民調，並於昨（29）日公布結果，其中，綠委邱議瑩以51.9％支持度大幅領先藍委柯志恩23.7％，更分別領先其他綠營的擬參選人。對此，政論粉專《政客爽》表示：「笑死，3年前玩的套路，又死灰復燃了」，並起底雨晴公司真實背景。

該民調結果顯示，依照民進黨初選採取的「對比式民調」，邱議瑩以51.9％支持度領先柯志恩23.7％，未表態為24.5％；其次為賴瑞隆以50.4％支持度領先柯志恩23.1％，未表態為26.4％；許智傑以50％支持度領先柯志恩23.7％，未表態為26.3％；最後一名是林岱樺以43.3％支持度領先柯志恩19.6％，未表態率為37.1％。

《政客爽》昨發文怒批，笑死，最新高雄市長民調，民進黨4個候選人都贏柯志恩？三年前玩的套路，又死灰復燃了。首先，雨晴民調是什麼公司？在2022年7月12日率先公布台北市長民調，當時統計陳時中大贏蔣萬安，非常搞笑的是，這間民調公司卻是在7月27日才成立。

《政客爽》指出，雨晴民調創辦人叫白邦廷，雨晴民調公司在去年11月才變更負責人，這位白先生在2022年的時候，也被藍委徐巧芯查出來在「台灣世代智庫」擔任學者。「台灣世代智庫」就是綠營智庫，顧問就是一堆民進黨立委（例如：蔡易餘、莊瑞雄、王美惠、蔡培慧），是屬於偏英系的智庫。

《政客爽》說，再談談這份高雄市長民調的搞笑之處：整份民調的統計樣本是「民進黨支持者47.6％、國民黨支持者8.4％」，幾乎大部分都是參考民進黨支持者的意見，難怪會有這麼離譜落差的民調出現。

《政客爽》直指，當然啦，到底是要幫誰造勢？大家也看得出來，只是4個人都輾壓柯志恩20％以上，意思是這4位都比高雄市長陳其邁強嗎？強如高雄市長陳其邁，在2022年也才贏柯志恩18個百分點，這次民調賴瑞隆和邱議瑩都快贏柯志恩30個百分點，是在偷臭暖男市長嗎？

另外，該民調為《上報》委託《雨晴指標》公司進行，訪問地區為高雄市；抽樣方法採取分層比例隨機抽樣法，以中華電信高雄市電話住宅用戶為抽樣母體，依據比例樣本配置法分配區域樣本數，採分層比例隨機抽樣法選取住宅電話樣本。同時為了使原始未登錄的電話號碼也有機會被抽出，將同時採後二碼隨機的方式抽取電話樣本；訪問對象為調查區域內年滿 20 歲以上之成年民眾。



本次民調訪問日期為114年11月24日至26日；有效樣本為1074份；抽樣誤差在95％的信心水準下，約±3.0個百分點。

