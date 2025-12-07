綠營4選將力爭彰化縣長提名 她陪孩子塗鴉！他健行巧遇女神

【記者鮮明／彰化報導】民進黨彰化縣長提名電話民調作業，再過1個星期即將展開，4位參選人今（7日）都卯足全力拉票。立委黃秀芳舉辦馬路封街塗鴉親子活動，吸引上千人參加；立委陳素月在社頭鄉舉辦誓師大會；彰化市長林世賢在員林華成市場掃街；彰化前市長邱建富則在員林藤山步道健行，還巧遇路跑界的「神力女超人」陳榆妡。

黃秀芳上午在員林三和公園舉辦馬路塗鴉行動，與小朋友一同以無毒粉筆在馬路上創作，有孩子畫出卡通人物，也有人寫下「我愛台灣」，還有親子創作「八卦山大佛」，馬路宛如一塊大型畫布；現場吸引上千人參與，還有魔術秀、泡泡秀還有氣墊遊樂設施，大小朋友宛如置身遊樂園。

黃秀芳說，孩子的創意讓人看了很感動，未來她也會持續推動更好的育兒環境及友善的親子空間，讓孩子可以減少過度的3C接觸，創造親子共處的時光，為青年父母減壓，讓親子都可以一起快樂的成長。

立委陳素月下午在社頭鄉舉辦競選彰化縣長誓師大會，邀請彰化縣前縣長魏明谷、立委蔡其昌、林楚茵、台北市議員簡舒培、作家吳音寧等人到場助講。陳素月說，彰化需要一位有專業遠見、有執行能力的縣長，希望獲得縣民的支持。

彰化市長林世賢上午在員林華成市場掃街，和民眾、商家一一握手寒暄，一名阿伯對他說：「市長，你做事很有魄力，我非常支持你。」林世賢懇請大家支持，讓彰化能有更美好的未來。

彰化市前市長邱建富上午參加「超越125、彰化更幸福」健行最終場，與鄉親一起走上員林藤山步道，還巧遇人稱單車界「粉紅女神」、路跑界「神力女超人」的陳榆妡。邱建富說，會繼續走遍彰化每一個角落，一步一腳印，打造「更幸福的彰化」。

