綠狂問李四川「何時請辭選新北」蔣萬安：請考慮我心情
台北市副市長李四川在網路節目表態，藍白若是辦2026新北市長初選，自己會參加！這也成為4號台北市議會攻防焦點，民進黨議員頻頻追問李四川何時辭職，讓在旁邊一同備詢的台北市長蔣萬安忍不住搶話，請議員考慮市長的心情，別一直叫我的副市長辭職。
台北市長蔣萬安看不下去跳出來搶話，因為民進黨北市議員在議會質詢，卻接連追問副市長李四川，是否準備請辭選新北市長。
記者vs.台北市長蔣萬安：「無論在哪，我們的心都在一起。（川伯說有跟你達成共識，那你們是達成什麼共識？）我們心有靈犀。」
心有靈犀的共識，蔣萬安沒明講，但前一天李四川上廣播節目談2026新北選戰，被外界認為首度化被動為主動。
台北市副市長李四川：「這個黨裡面它要有初選，我當然要去跟人家參加初選，原則上認為我要去承擔。」
終於鬆口表態願意參加黨內，以及藍白合初選，態度突然轉變，李四川給解答。
台北市副市長李四川：「這幾次的民調給我很大的壓力，沒有所謂要黃袍加身，或是要誰來讓。」
或許川伯也是被板橋阿嬤人生經驗點醒，但藍白陣營早已有人備戰多時。
新北市副市長劉和然：「新北市的幅員非常遼闊，所以我們要來新北市服務、承擔的話，一定要深度去了解新北。」
民眾黨主席黃國昌：「川伯是令人敬重的長輩，對中國國民黨是很好的事情，就尊重中國國民黨他們程序。」
藍白在新北如何競合，還沒有談妥，但是綠營蓄勢待發，獲得民進黨提名選新北的立委蘇巧慧，與民進黨秘書長徐國勇在同場活動咬耳朵，或許也在討論後續布局。
立委蘇巧慧：「不管對手是誰，我的面試官一直是400萬的新北市民。」
2026選戰倒數不到一年，李四川在年前是否提早動起來，讓藍綠白原本溫水慢燉的布局加熱沸騰。
