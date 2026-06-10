綠猛攻「三重」台語發音 川嘆：為何「綠可以」我不行

新北市長選戰持續升溫，李四川因台語發音爭議遭綠營質疑，引發藍綠隔空交鋒。（圖／東森新聞）





新北市長選戰持續升溫！現在連台語發音，都能成為攻防焦點，國民黨參選人李四川，日前將「三重」的念法講成不是較常見的「三重埔」，遭民進黨質疑，連台語都講錯。不過李四川無奈地說，為什麼民進黨可以，他不行，蘇巧慧則冷回，沒有授意任何人攻擊。

熱鬧聲中進場，國民黨新北市長參選人李四川出席中藥商業公會活動，先一步到場與選民打招呼。

晚一點到場的民進黨新北市長參選人蘇巧慧，馬上跟上腳步，這回再與李四川碰頭，雙方握手相敬如賓，沒有擦出火花。但最新選戰攻防點，竟是李四川台語「三重」發音，而兩人又這麼剛好，此時都在三重的先嗇宮。國民黨新北市長參選人李四川：「這60幾年來被質疑的是我的台灣國語，我沒有想到這個選舉，說台語也會問題抹黑。」

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綠營狂抓李四川台語發音，蘇巧慧同樣的回應複製貼上，新北選情看似冷颼颼，但隨著藍綠雙方地方人事異動悄悄升溫，就是因為國民黨議員江怡臻突然宣布放棄連任，為選情投下震撼彈。

由於江怡臻選區，與蘇巧慧的立委選區重疊，外界也關注是否備戰立委選舉。國民黨新北市長參選人李四川：「邀請她來談一談，當然如果她有意願，絕對會結合所有不分黨派的力量到我的競辦。」民進黨新北市長參選人蘇巧慧則表示，每個人，每個陣營都有自己節奏，我們都尊重。

江怡臻下一步將出任李四川競辦發言人，全力輔選，不過在那之後，又是另外戰場。

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