綠獵蜥移除獎金新制 學者憂「抓大放小」 獵人批沒幫助

農業部19日表示，將調整綠鬣蜥移除獎勵金，民眾捕獲吻肛長30公分以上的成蜥，每隻獎勵金由250元調升至300元，未達30公分者則調降為50元。（謝佳潾攝）

農業部林保署115年調整綠鬣蜥移除獎勵制度，強化30公分以上成體的獵捕誘因、降低未成年個體的獎金，學者雖認同調整方向，但也提醒可能會有「抓大放小」的情況出現。但綠鬣蜥獵人則批評，「一點幫助也沒有！」價差拉到6倍，會造成抓大放小的狀況愈趨嚴重。

屏東從事捕捉綠鬣蜥6年的蔡姓獵人表示，之前就因為綠鬣蜥大小隻獎勵金不同，出現有獵人抓大不抓小的問題，而今又把價差拉到6倍，不僅會造成抓大放小的狀況愈趨嚴重，一旦捕抓量下降，會加劇綠鬣蜥對環境的破壞。

他解釋，雖然每年培訓新獵人，但技巧不是上課就會，需要靠經驗累積，所以多數新手獵人都是從小隻的開始抓，但現在價格降這麼低，還有多少人願意去抓呢？這次調整獎勵金的作法，對新手獵人來說，會很有挫敗感。

他指出，每次受訓上課的人很多，但實際從事獵捕的卻很少，如與他同期的700多人，但實際投入的不到100人，如今小隻綠鬣蜥的價錢降到1隻50元後，更沒有獵人要抓，加上大隻的又不好抓，綠鬣蜥將更氾濫。

新獎勵金制度除可能造成抓大不抓小的問題，是否也會有抓小養大的情況？蔡姓獵人表示，綠鬣蜥從小隻變大隻約需2年時間，不擔心有獵人特意去抓小隻的來養、待養大後再去換6倍獎金。林保署回應，政策制定時都有把上述問題納入考量，會滾動式檢討政策，達到最佳效益。

有民眾表示，綠鬣蜥已經全面入侵，有時候看到要通報都已經來不及，乾脆開放全民捕抓來得實際。屏東縣議員洪宗麒則建議，通報系統應擴及地方代表或村長，擴大合作範圍才能增加捕獲效益。