綠用「這個」年輕人不買單！吳子嘉1句酸爆

▲媒體人吳子嘉認為，民進黨仍停留在「打電話」時代，顯見與年輕人之間的溝通方式早已脫節。（圖／鄭孟晃攝）

[NOWnews今日新聞] 根據《輿情研究中心》2025年最新報告，台灣18至30歲的年輕族群中，有超過7成每天使用抖音或TikTok平台，平均觀看時間高達92分鐘，短影音已成為年輕人主要的資訊與娛樂來源。針對總統賴清德為何失去年輕選票，媒體人吳子嘉直言，民進黨仍停留在「打電話」時代，顯見與年輕人之間的溝通方式早已脫節。

吳子嘉6日在網路直播節目《董事長開講》中談到，自從柯文哲當選台北市長後，民進黨應該早已明白「得年輕人者，得天下」這個道理，並分析台灣選票結構大致可分為三部分，民進黨在50歲以上族群中占約四成支持，國民黨則約三成五，而剩下的兩成至兩成五年輕與中間選民，才是決定勝負的關鍵。

然而，吳子嘉直言，民進黨如今仍停留在過去老派的宣傳方式，「他們還在打電話，我們都在用TikTok短影音、YT短影音了！」吳子嘉酸說，綠營高官彷彿「穿著西裝的山頂洞人」，對網路世代的語言一竅不通，卻還自以為能靠傳統選舉手段，坐等著2026地方選舉及2028總統大選能勝利，根本是莫名其妙，太荒唐了！

吳子嘉更指出，民進黨與年輕人之間的裂痕，還不只是宣傳手段問題，而是價值與生活落差。他進一步舉例，政府一邊談要準備打仗，一邊又讓高官高薪，「年輕人賺幾千塊也要被A，林飛帆卻月領20萬、30萬」，製造出一個對年輕人極為不公平的社會，每天都在找年輕人麻煩，卻還期待他們跟民進黨一起走向未來？

