綠界去年營收創新高 辦現增強化資本結構

【記者柯安聰台北報導】綠界科技（6763）114年12月合併營收達1.73億元表現亮眼，年成長13.8%，再度創下歷史新高，主要受惠於電子商務交易量穩定成長及長期深耕中小型商家與多元支付場景所累積的規模效益；累計114年合併營收17.46億元，年成長8.84%，展現穩健成長動能，突顯綠界科技於金流服務市場中的競爭優勢持續壯大，也為第三方支付產業帶來長期成長契機。



為因應營運擴張與未來產業發展需求，綠界科技15日公告現金增資案已通過主管機關申報，預計發行2萬5000張新股。綠界科技指出，本次增資資金將全數用於充實營運資金，並支應未來重點布局，包括在地返利平台「CashBack返多多」、門市設備「POS機」等。由於第三方支付業者於代收代付過程中，實際上係受託保管商家與消費者之交易資金，依法須維持足額且具高流動性的準備金，以確保資金安全與即時清算能力。隨著交易量持續成長，維持穩健的資金水位，已成為確保服務品質與市場信任的關鍵。



由於綠界科技於114年12月正式推出「CashBack返多多」在地返利平台，攜手跨界夥伴作為導流入口，協助商家在無前置成本的情況下導入消費返利機制，僅於完成交易後才收取導流服務費，同時提供消費者現金回饋，打造「商家、消費者、支付平台」三方共贏的新型支付生態。公司預期，此一模式可有效降低商家行銷門檻，提升轉單率，並成為未來重要的成長動能之一。



再者，因應實體門市商家比例逐年提升，亦規劃推動「POS機」門市設備，擴大線下支付場景布局，提供刷卡機、POS設備及虛實整合的收款方案，協助中小型商家提升跨場景收款彈性，並進一步深化線上線下整合的支付體驗，透過設備、金流與服務的一體化布局，來延伸第三方支付的應用深度。



此外根據德國Statista調查報告，全球電子商務市場仍處於長期成長軌道，預估2026年市場規模將達8.1兆美元；國內市場上，非現金支付交易金額與筆數持續成長，行動支付已自然融入各年齡層的日常生活。隨著政府持續推動無現金交易環境，以及消費習慣全面數位化，第三方支付產業的基礎需求與應用場景仍持續擴大，並深化與商家及消費者的連結。（自立電子報2026/1/15）