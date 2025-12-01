綠界明年正向 虛實整合收款方案無上限成長

綠界科技今日舉辦法說會，總經理劉士維對明年營運審慎樂觀。(記者歐宇祥攝)

〔記者歐宇祥／台北報導〕第三方支付廠商綠界科技(6763)總經理劉士維今日指出，前三季受惠商家自建品牌網站的規模擴大、交易動能持續成長，以及業外收益挹注，獲利創下新高。展望未來，POS機、刷卡機與虛實整合收款方案將是主要成長動能，看明年營運審慎樂觀。

受惠業外投資收益，綠界科技前三季稅後淨利達7.03億元，年增率高達174%，每股稅後盈餘(EPS)3.83元，創新高。該公司指出，今年商家會員數持續攀升，包括餐飲、美業、教育與醫美等多樣產業，均帶來明顯交易成長，使整體金流量提升。

廣告 廣告

劉士維表示，綠界已展開明年策略轉型布局，目標深化跨界合作並強化與商家間的商務夥伴關係；近年擁有實體門市的商家逐年提升，為因應OMO整合趨勢，將擴大線下支付場景設備，包含刷卡機等虛實整合的收款方案，逐步形成綠界專屬的支付生態圈，明年目標從現有1600台無上限擴增。

綠界也與電子支付業者以B2B2C 模式連結商家及消費者。劉士維指出，為提升商家服務力並強化消費者的購買體驗，推出在地返利平台「CashBack 返多多」，也將成為新一代導流工具，協助商家有效降低廣告成本，並透過電子支付APP提升曝光度與成交率。

展望未來，綠界將持續與支付生態圈策略為關鍵發展，深化支付多元場景應用，整合導流、交易、與消費返利制度，打造綠界獨有且具競爭力的經營版圖，不僅透過技術創新與跨產業合作，協助企業提升營運效益，並推動台灣本地市場邁向新一階段的數位賦能，實現商家與消費者的三贏局面。

【看原文連結】

更多自由時報報導

禁日旅遊半個月！日本旅遊業1反應中國傻了

不是工程師、醫生！未來10年成長最快10個職業揭曉 它年薪破400萬最吃香

醫學院學生休學跑去開Uber打工 親吐殘酷現實

加密貨幣大跳水 麻吉大哥黃立成部分倉位遭強制平倉

