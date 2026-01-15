綠界科技去年營收破17億創新高 董事會通過2.5萬張現增案

台灣第三方支付龍頭綠界科技（ECPay，6763）今（15）日召開董事會，通過發行25,000張新股現金增資案，透過強化資本結構，為其後續推出的「CashBack返多多」平台與實體門市「POS機」佈局提供強大的資金後援。同時受惠於電子商務交易量的穩健增長與長期深耕中小型商家的規模效益，綠界科技2025年12月合併營收衝上1.73億元，年增率達13.8%，不僅再度刷新單月歷史紀錄，累計全年合併營收更達17.46億元，較去年同期成長8.84%。

針對本次現金增資案，綠界指出，本次資金將全數用於充實營運資金，以支應未來重點業務的擴張需求 。由於第三方支付業者在代收代付的過程中，本質上是受託保管商家與消費者間的交易資金，依法必須維持足額且具備高流動性的準備金，以確保資產安全與清算能力。

隨著綠界整體的交易量持續成長，維持穩健的資金水位，已成為確保服務品質與市場信任的關鍵。綠界表示，這項增資計畫將使公司在面對快速變化的金融環境時，具備更穩韌的資本實力來推動創新服務。

在未來的成長動能方面，綠界科技於2025年12月正式跨足新型態支付生態系，推出「CashBack返多多」在地返利平台。該平台採「三方共贏」模式，透過攜手跨界夥伴作為導流入入口，協助商家在無需支付前置行銷成本的情況下，於交易完成後才收取服務費，並同時給予消費者現金回饋。綠界預期，這種模式能有效降低中小型商家的行銷門檻，並藉此拉升轉單率，成為公司未來核心的成長引擎之一。

除了線上服務的升級，綠界亦將目光轉向實體通路，積極擴大線下支付場景的佈局。隨著實體門市商家的比例逐年提升，綠界規劃推動「POS機」門市設備，提供包含刷卡機、POS設備在內的虛實整合（OMO）收款方案。透過設備、金流與服務的一體化設計，綠界旨在協助商家提升跨場景的收款彈性，深化線上線下整合的支付體驗，進一步延伸第三方支付的應用深度。

放眼國際與國內市場，數位支付的成長趨勢依然強勁。根據德國Statista調查報告預估，全球電子商務規模將於2026年達到8.1兆美元。在台灣，非現金交易與行動支付已深度融入民眾生活，政府亦持續推動無現金交易環境。綠界憑藉著在金流服務市場的競爭優勢，正順應這股全面數位化的消費浪潮，藉由強化資本結構與多元化場景佈局，持續鞏固其在第三方支付產業的長期領先地位。

