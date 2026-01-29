綠疑助理費修法將出現黑箱除罪化版本 牛煦庭承諾：不會借屍還魂

國民黨立委牛煦庭提出「立法院組織法修正草案」，立院今日舉行黨團協商。（陳薏云攝）

國民黨立委牛煦庭提出「立法院組織法修正草案」，明定助理工資為立委助理費，但會由立法院直接撥入，不會直接放入立委口袋。29日立院舉行黨團協商，綠營質疑牛煦庭版本是把除罪化偷渡，並質疑國民黨團會在30日院會提出「借屍還魂」的除罪化版本。牛煦庭則當場承諾，會堅持自己的版本，不會出現最後借屍還魂。

牛煦庭修法版本，明定助理費為立委補助費之一種，不過仍由立法院公款撥入，不會讓立委自行分配。另也增加多項助理福利，包含補助費用應包含每一立法委員每年歲費五倍的公費助理工資。經計算後，每位立委分配的助理費將從115年預算47萬2760 元，增至約54萬7600元。由於草案明定助理費總額，因此每位助理預計平均可加薪15％，且因為立委歲費將隨軍公教人員調薪併同調整，因此助理費總額也會隨之調整，保障助理加薪權益。

牛煦庭助理費修法草案去年12月26日逕付二讀，目前已過一個月冷凍期，立院今舉行黨團協商。

綠委陳培瑜、莊瑞雄接連表示，支持立院助理福利增加以及改善，但也質疑此法案就是偷渡助理費除罪化的法案，以福利包裝，同時也質疑逕付二讀的正當性。

牛煦庭則一一反駁，他強調，謝謝對於助理福利提升支持。他本人就是反對大水庫理論，因為黨內不同意見才會有新的版本出來。他的版本就是由立法院把錢匯到助理戶頭，現在有很多人說是為了除罪，但是根據行政院主計總處編印《一百十五年度總預算編製作業手冊》中，「民意代表待遇」之定義為「凡民意代表之歲費、公費、研究費及依法聘用之助理人員待遇補助等屬之」，已明確定義民意代表依法聘用之助理人員待遇係屬補助性質。

另外牛煦庭也說，當初「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例部分條文修正草案」時，行政院版本內也提到，各議會得編列議員助理補助費，補助各議員聘用助理，又為彰顯相關費用屬「補助」性質而刪除「公費」二字。

牛煦庭直言，難道政院也帶頭幫議員除罪嗎？這個民代支給條例上路，還是有議員因詐領助理費被調查、判刑。

陳培瑜再嗆，國民黨逕付二讀就是打算借屍還魂，牛煦庭是否可以保證，今天過水協商完，明日院會不會再出現黑箱新版本，把過去除罪化的內容偷渡進來？

牛煦庭則說，民進黨質疑明日院會會不會出現其他版本，希望協商聚焦在助理待遇調整，如果有共識就簽協商。「在這裡我也可以跟大家宣誓，國民黨團希望我來處理這件事，既然出現這個版本，我就會堅持這個版本，大水庫版本國民黨內都不同意，不會出現最後借屍還魂」。最終協商無共識散會。

