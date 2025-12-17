綠疑韓國瑜授意作證高虹安 立院副秘書長：完全沒有

記者王郁蓁、林柏翰／台北報導

新竹市長高虹安任職立委期間涉詐領助理費，二審判決大逆轉，但判決結果，讓法律學者出身的民進黨立委沈伯洋直言，「他的刑法書要改寫了」，因為高院表示高虹安的案件，根據立法院組織法助理費可以彈性勻用等；另外，陳培瑜也質疑立法院回覆高院的報告，最後簽核的到底是誰，有沒有特定授意，韓國瑜有必要說清楚，而對此立法院副秘書長也解釋，完全沒有高層特定授意。

綠委質疑立院護航高虹安的官司，不過立法院副秘書長張裕榮連連否認。

立法院副秘書長張裕榮VS.記者：「（因為現在有人在質疑立院護航高虹安的官司），完全沒有欸。」

立法院副秘書長張裕榮連連否認，絕對沒有護航新竹市長高虹安涉詐助理費案，因為二審大逆轉，綠委們紛紛劍指關鍵就在立法院發函。

沈伯洋質疑法院已認定偽造文書，但結論卻顯示並非詐欺，且立院提供的資料與內部文件不一樣。

民進黨立法委員沈伯洋：「立法院絕對是有失職、瀆職的問題，但如果你已經認定偽造文書，就表示你已經認定這是一個詐術，結果你最後的結論是他們有行使詐術，他也拿到金錢，但是他不是詐欺，這其實是一個非常奇怪的講法，更不用講說我前面講的，立法院提供這樣的資料，其實跟立法院本身內部的文件不一樣。」

王定宇直言，在立法院預算文書內看到，助理的薪水是編在人事費的科目下，而在人事費科目下是不能隨便留用。

民進黨立法委員王定宇：「在立法院預算文書裡面看得很清楚，助理的薪水是編在人事費的科目下，而在人事費科目下是不能隨便留用，我覺得立法院的法制局應該要說清楚，是誰授命你做這個虛偽不實的陳述，還發函去法院，想要幫貪汙解套。」

綠委們質疑，立法院函覆有問題，但到底背後是誰下令？

民進黨立法委員陳培瑜：「簽到了祕書長，還是簽到韓國瑜院長？最後簽核的長官一定要為這件事負責，韓國瑜出來說清楚。」

新竹市長高虹安任職立委期間涉詐領助理費，二審判決大逆轉。

面對綠委砲聲隆隆，更直指若法院這樣解釋高虹安涉助理費貪汙，陳玉珍提案的助理費除罪化也不需要修法，但王鴻薇、黃國昌不只反嗆，更將炮口對準內政部。

國民黨立法委員王鴻薇：「過去在法院確實出現見解不一，立法院應該去做討論跟修正。」

高虹安助理費案，高院判決，藍綠白委持續攻防。

