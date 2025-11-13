綠療手作尋得平靜與喜悅 「綠生活療癒」溫馨圈粉有口碑

【民眾新聞網方健龍綜合報導】2025年歲末之際，一場別開生面的「綠生活療癒」園藝課程近日圓滿落幕，活動由救國團台東市樂齡學習中心主辦，結合「問泥姐工作室」創辦人謝汶霖老師專業指導，推出深具療癒感的系列課程，為年終大型教學活動劃下完美句點。

長期致力推廣「綠療手作」與「生活植栽美學」的謝汶霖老師，自創品牌「問泥姐工作室」成立以來，已在各地社區、企業與公部門舉辦近百場體驗活動，深受學員們喜愛。謝汶霖認為，「植物與手作，最能讓人回到當下、安頓心神。」這次課程不僅為勞累的學員們帶來放鬆時光，也象徵一整年的疲憊之最好療癒與收尾。

廣告 廣告

「綠生活療癒」課程涵蓋園藝治療的五感體驗、綠藝術、綠植栽、綠飲食、綠手作等元素，學員再透過五感體驗的課程進而學習到對生活的體悟，參與者專注於課程本質，氣氛溫馨而療癒，綠意滿室。

謝汶霖老師分享說，每次看到大家親手完成作品的瞬間，那份成就感與笑容，是我持續教學的最大動力。植物雖然靜默，卻能讓人重新感受到生命節奏。他並感性表示，感謝各單位邀請他帶領這場活動，讓其在約八年教學過程中不僅療癒他人，也再次感受到綠植帶來的平靜能量。

救國團台東市樂齡學習中心指出，本次「年尾最後一場大型手作教學活動」是今年最具代表性的課程之一反應十分熱烈；學員們也紛紛表示，透過課程能暫時從日常忙碌中抽離，靜心觀察植物成長的細節，也學會如何為生活添入自然元素。

據了解，謝汶霖老師的「問泥姐工作室」自2018年起即推動「綠手作」概念課程外，與救國團、文創市集及多所企業、學校合作推廣。她目前在救國團台東市樂齡學習中心授課已長達四年，持續以園藝治療為主軸，結合地方長者活動與生活美學推廣，深受學員們長期歡迎。

此外，謝汶霖老師近日主辦「返古歸真 Cosplay漢服草地遊，樂齡共享共食共好」活動，持續推動以綠意與生活結合的多元教學體驗，及希望推廣植物療癒至一般民眾的心中；另於11月22日「台東青工水尚漂暨公益活動」，謝汶霖老師也將帶領學生於下午一點至四點間舉行作品公益義賣，讓綠手作的溫度延伸至社區關懷與公益實踐。

「綠生活療癒」課程尾聲，學員們歡樂合照留念，帶著屬於自己的綠色小宇宙離開，氣氛溫馨感人。隨著年終將至，主辦單位與謝汶霖老師皆表示，明年將持續開辦更多課程，讓「綠生活療癒心」的理念在生活中生根發芽，讓更多人透過植物手作找到平靜與喜悅。

《圖說》「綠生活療癒」課程涵蓋園藝治療的五感體驗、綠藝術、綠植栽、綠飲食、綠手作等元素。（圖／問泥姐工作室提供）