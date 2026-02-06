綠發函查李貞秀！她打包票預言韓國瑜下一步

▲資深媒體人周玉蔻打包票，「韓國瑜只會包庇中國人李貞秀繼續留在立法院」。（圖／記者葉政勳攝，2025.12.12）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨不分區立委李貞秀國籍問題持續延燒，民進黨團今（6）日發函立法院長韓國瑜，要求儘速查明李貞秀的國籍是否符合《國籍法》規定，並對外說明後續處理事宜。對此，資深媒體人周玉蔻打包票，「韓國瑜只會包庇中國人李貞秀繼續留在立法院」。

周玉蔻在臉書以「韓國瑜只會包庇中國人李貞秀繼續留在立法院」為題發文表示，「我打包票，韓國瑜絕對不會處理李貞秀沒有依法提出申請放棄中華人民共和國國籍合法文件，而將她解職啦」，民進黨團發公函這種事，韓國瑜和他的立院秘書長只會哈哈大笑。

周玉蔻推測，藍白會把李貞秀留在立法院讓民進黨難堪、支持者不爽，而這對今年11月28的投票會有怎樣的影響？周語帶玄機表示，「我也不曉得」。

