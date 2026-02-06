綠發函韓國瑜 要求立法院依法處理李貞秀國籍問題

（中央社記者林敬殷台北6日電）民進黨立法院黨團今天行文立法院長韓國瑜，要求根據國籍法第20條相關規定，查清楚甫宣誓就任立委的李貞秀國籍問題；若違反國籍法，立法院應予以解職，韓國瑜不應再拖，這是立法院職責，趕快給民眾一個交代。

民進黨立法院黨團書記長陳培瑜上午在立法院輿情記者會表示，韓國瑜迄今對於李貞秀的國籍問題沒有回應，韓國瑜應盡快面對，並按照法制做出該有的裁處。

媒體詢問，網路有人提及參選與就職為何不是同一標準，陳培瑜說，本來法律之間就有不同的適用法規，民眾黨在登記時就已經知道，這無關法律問題，應該回到源頭，為什麼民眾黨要提名一個沒有辦法放棄雙重國籍的人，測試台灣的法治底線。

陳培瑜表示，沒有守法的是李貞秀，想要破壞法規的是民眾黨、民眾黨前主席柯文哲及民眾黨主席黃國昌。

陳培瑜稍後透過社群媒體發文，出示民進黨團給韓國瑜的函文。陳培瑜說，根據國籍法第20條相關規定，立委到職前應申請辦理放棄外國國籍，且需把文件送交立法院，並在到職1年內完成退籍程序。如果違反，將由立法院解除公職。

陳培瑜表示，上述規定行之有年，白紙黑字寫得非常清楚。剛卸任民眾黨立委的麥玉珍，過去也是依照辦理，才能順利到職。

陳培瑜指出，內政部從1月到現在，已經發了很多次公文，要求立法院查明李貞秀狀況，並依法處理，但立法院都沒有回應，請韓國瑜不要再拖了，這是立法院職責，請趕快給民眾一個交代。（編輯：蘇志宗）1150206