綠白動作頻 藍基層苦等新北母雞

新北市副市長劉和然（右）11日赴板橋靜思堂參與「社區歲末祝福」活動。（柯毓庭攝）

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（右）11日帶著擬參選市議員的小雞，赴新北市三峽公有市場掃街。（柯毓庭攝）

民眾黨主席黃國昌11日下午舉行新北市後援會成立大會，展現備戰新北市長選舉的企圖心。（張鎧乙攝）

新北市長選舉倒數，有意參選的國民黨新北市副市長劉和然11日在板橋參與歲末活動，民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧11日赴三峽市場掃街，民眾黨主席黃國昌選在三重成立新北後援會，3人隔空較勁，劍指新北市長寶座。有別於民進黨、民眾黨持續造勢，國民黨地方人士憂心忡忡，盼母雞可以盡速出爐，千萬不能輸在起跑點。

劉和然昨赴佛教慈濟慈善事業基金會板橋靜思堂參與「社區歲末祝福」活動，祈願凝聚社會善能量，讓社會祥和、世界平安。對於新北市長參選狀況，他說，這陣子很多人，包括很多民眾，對於新北市未來都在關心。

廣告 廣告

劉和然強調，對他來說這就像是一場馬拉松，什麼時候該補給、什麼時候該做決定、什麼時候該對外有些發表，他都會按照節奏來，現階段以市政為先。

民進黨部分，蘇巧慧近期展開市場掃街拜票行程，昨帶著土樹三鶯同黨籍參選人赴三峽市場掃街，現任議員卓冠廷、彭一書、廖宜琨、林銘仁，及新人朱誼臻、高乃芸、吳昇翰都到場，場面十分熱鬧，展現「母雞帶小雞」的氣勢。

蘇巧慧表示，感謝身邊的議員還有議員參選人，「不是帶他們，而是他們都願意跟我們站在一起、他們都願意跟市長候選人站在一起，成為一個最強的團隊」，直言這個時代沒有一個人的英雄，而是能夠聚合各方面不同的才能、強項創意的人，才是未來世代最需要的領導人。

黃國昌昨在三重成立新北市後援會。民眾黨表示現場湧入約1000名支持者，象徵新北市長選戰正式啟動。黃國昌在台上高喊「新北我來」，強調新北市幅員遼闊、人口最多，需要的是一位有魄力、有決心、更有執行力的市長，並直言自己「已經準備好了」。

網紅「館長」陳之漢到場站台，痛批民進黨失去制衡力量，呼籲選民用選票改變台灣；前黨主席柯文哲之妻陳佩琪也到場表態支持，肯定黃國昌在黨低潮時勇於承擔、帶領支持度回升，並承諾未來將全力協助黨內新人助選。