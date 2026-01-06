「綠白合作」起點？民進黨團點名：總預算、國防特別條例是關鍵

民進黨團幹事長鍾佳濱。 圖：金大鈞/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 民眾黨前主席柯文哲日前拜會立院藍白黨團，民進黨團懇託115年中央政府總預算與國防特別條例相關議題，外界關注是否有「綠白合作」可能性，對此，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今（6）日表示，民進黨方面已誠懇請託，希望民眾黨能支持年度政府總預算與國防特別預算，並期待以「預算付委審查」作為朝野進一步合作的起點。

鍾佳濱指出，柯文哲日前到訪立法院，已相當清楚地展現民眾黨在新年度希望扮演「具有影響力的關鍵少數」角色；對此，民進黨團總召也誠懇向柯文哲請託，希望年度政府總預算、國防特別條例及相關特別預算，能夠獲得民眾黨的支持。

鍾佳濱提到，柯文哲當時並未推辭相關請託，只是謙虛地表示自身影響力未必如外界想像般巨大，但民進黨仍期待，在柯文哲的影響力之下，能促成民眾黨與民進黨之間進一步合作的可能性，而這樣的合作起點，民進黨希望能從「總預算與國防特別預算交付委員會審查」開始討論。

針對外界關注柯文哲到訪後，是否成為「綠白合」契機，以及民眾黨內部未來人事與路線變化，鍾佳濱回應，民眾黨所謂的「兩年條款」是其對社會與支持者的承諾，至於內部規範如何執行，民進黨予以尊重。

鍾佳濱也認為，民眾黨立委黃國昌表達將於2月辭去立委職務，並投入縣市長選戰，這屬於其個人規劃；而未來台灣政黨之間，無論是合作、分工或競爭，都是民主政治的常態。

鍾佳濱強調，民進黨仍誠懇希望，能以年度政府總預算的付委審查，以及國防特別預算條例交付審查，作為一個新的合作契機。他指出，過去黃國昌曾在不同政黨之間遊走，也展現其在政治上選擇合作對象的判斷，而民進黨對於未來與在野黨就議題進行討論，始終抱持開放態度。

鍾佳濱最後表示，只要相關討論對國家有幫助、對人民福祉有助益，民進黨都會加以審慎考量，期待在預算與重要政策議題上，能為國家找到更具建設性的出路。

